Автобусные остановки в Киеве отдадут в частные руки
КГГА объявила конкурс на привлечение инвесторов по обустройству остановок общественного транспорта.
Об этом
Конкурс проводится Департаментом экономики и инвестиций КГГА. Согласно документации, опубликованной в газете "Хрещатик", на конкурс выставлены 994 остановки.
Они разделены на два больших лота: первый - 242 остановки и второй - 109 шт. Две трети остановок разбиты на более мелкие лоты по 10-50 шт.
Ориентировочная стоимость каждого остановочного комплекса составляет 355 тысяч грн. В него входит павильон ожидания (15 кв м) - 115 тысяч грн, киоск (до 15 кв м) - 149 тысяч грн, благоустройство территории - 50 тысяч грн, информационное табло - 40 тысяч грн, кнопка тревоги - 1 тысяча грн.
Мероприятия по благоустройству и обустройству остановок включают: обозначение границ остановки общественного транспорта желтой полосой; ремонт или замена твердого покрытия, осуществление мер по предотвращению возникновения луж на территории остановки; установка урн; установка павильона ожидания с местом для сидения; установка киоска по продаже проездных документов, других товаров (оказания услуг).
В свою очередь "Киевпасстранс" должен освободить 20-метровую зону вокруг остановок от временных сооружений, которые могут помешать выполнению инвестиционного договора.
Однако, в социальной сети Facebook создана группа
Участники выдвигают претензии к условиям конкурса - невозможности для малого бизнеса собрать достаточно средств для инвестирования, большие пакеты объектов и отсутствие возможности инвестировать в одну или несколько остановок.
Кроме инвестирования в остановки общественного транспорта, победители конкурсов должны сделать и ряд других взносов.
Победитель конкурса должен заплатить "Киевпасстранс" взнос на создание социальной и инженерно-транспортной инфраструктуры Киева. Размер этого взноса является основным критерием для определения победителя.
Сообщается, что в случае успешного проведения конкурса по всем лотам, во все остановки будет инвестировано не менее 353 млн грн. Коммунальщики получат не менее 11 млн грн на инфраструктуру и не менее 3,5 млн грн на подготовку самого конкурса.
Отметим, что в 2012 году Киевская горгосадминистрация передала 228 подземных переходов Киева в пользование частным инвесторам.
Большинство подземных переходов были оборудованы местами для незаконной торговли, что стало поводом судебных разбирательств.
4 из 5-ти инвестиционных договоров признаны недействительными Верховным судом и по этому поводу ведется уголовное производство.
Напомним, ранее сообщалось, в Соломенском районе Киева на ул.Антонова упала остановка общественного транспорта.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Финансы
08.01.2018 03:21