АТБ ограничила продажу соли и сахара: сколько дадут в одни руки

Из-за большого ажиотажа на соль и сахар в последнее время в Украине, АТБ были вынуждены ввести ограничения на продажу этих продуктов - продают по две пачки и до 5 кг соответственно в одни руки, информирует Апостроф.

Об этом стало известно из объявления, размещенного в кассовых зонах супермаркетов, информирует "Сегодня".

Из-за того, что самый крупный в Украине и Восточной Европе производитель соли "Артемсоль", остановил производство по причине нахождения в эпицентре боевых действий, украинцы начали массово сметать соль с полок магазинов.

Кристаллический пищевой продукт также существенно подорожал - в некоторых местах килограмм артемовской соли уже продают за 95 гривен.

В то же время директор Всеукраинского благотворительного фонда АТБ Сергей Демченко сообщил, что ограничения носят временный характер, пока ситуация с продовольственным ажиотажем и закупками не нормализуется. Ведь некоторые покупатели сильно закупаются впрок или же покупают у АТБ, а перепродают втридорога, пользуясь паникой.


Мария Швец, Апостроф

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