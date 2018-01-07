Беглые олигархи из окружения Януковича намерены выкупить его активы за рубежом

Беглые украинские олигархи Александр Онищенко, Павел Фукс и Сергей Курченко пытаются выкупить активы экс-президента Украины Виктора Януковича, находящиеся за границей, в частности, в оффшорной зоне.

Об этом говорится в расследовании Al Jazeera .

В частности, журналисты издания выяснили, что предприниматели пытаются выкупить компанию Quickpace Limited, зарегистрированную на Кипре.

"В неподписанном документе, который получила исследовательская группа Al Jazeera, как покупатели фигурируют газовый магнат Александр Онищенко, который в свое время был народным депутатом Украины и сейчас разыскивается действующей украинской властью, и бизнесмен Павел Фукс, который сделал свое имущество в Москве. Другие документы свидетельствуют о то, что продавцом был Сергей Курченко - украинский газовый магнат, бежавший из Украины в Москву и более известным как "семейный кошелек" Януковича ", - рассказывается в исследовании.

По информации расследования. Онищенко и Фукс выплатили 30 млн долларов, в которые вошли наличные средства и стоимость частного самолета.

Стоит отметить, что активы этой компании, в которые вошли облигации и наличные средства на сумму 160 млн долларов, были заморожены судом Украины как имеющие незаконное происхождение. По мнению журналистов издания, олигархи будут стремиться разморозить эти средства, а если это произойдет, то они смогут получить прибыль в 130 млн долларов.

Кроме того, олигархи будут принимать все меры, чтобы был снять арест со счетов компании Quickpace Limited. Напомним, Печерский районный суд арестовал ценные бумаги, корпоративные и интеллектуальные права, а также часть недвижимого имущества беглого бизнесмена времен экс-президента Виктора Януковича Сергея Курченко.