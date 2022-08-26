Понад 300 мільйонів Януковича-молодшого передали ЗСУ

Заарештовані кошти у розмірі 304 млн грн ПАТ «Всеукраїнський банк розвитку», власником 100% акцій якого був син експрезидента Януковича, передали ЗСУ. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора у своєму Telegram-каналі.

Фото: slovoidilo.ua

Махінації з грошима

Працівники банку намагалися приховати походження готівки цієї фінустанови, оскільки гроші не мають законного джерела походження. Тому банківські робітники за допомогою фінансових операцій легалізували прибутки, отримані злочинним шляхом.

У ході досудового розслідування прокурорами Офісу Генерального прокурора було накладено арешт на кошти службових осіб «Всеукраїнського банку розвитку» та безпосередньо кошти сина експрезидента. Згодом судовими рішеннями гроші було передано АРМА.

Ще з початку збройної агресії РФ прокурори Офісу Генерального прокурора ініціювали примусове вилучення майна, заарештованого у кримінальному провадженні за підозрою сина колишнього президента.

Суд ухвалив надіслати зазначені кошти Головному управлінню розвідки Міністерства оборони України. Наразі 304 млн грн зараховано на спеціальний рахунок для забезпечення обороноздатності України.

Нагадаємо

Раніше «Мінфін» писав про те, що прокуратура передала в АРМА майно та активи народного депутата України IV-VIII скликань, яке ховається в Росії та перебуває у розшуку, на суму понад 600 млн грн.