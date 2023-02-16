Швейцарія планує конфіскувати активи оточення Януковича
Йдеться про понад 131 мільйон євро, які можуть бути передані Україні, інформує
Швейцарія ініціює конфіскацію заморожених активів осіб, пов’язаних із експрезидентом України Віктором Януковичем. Про це
Повідомляється, що Федеральна рада вирішила розпочати адміністративне провадження щодо конфіскації активів, заморожених у Швейцарії після української революції в лютому 2014 року на суму понад 130 мільйонів швейцарських франків (понад 131,6 мільйона євро). Ці активи були предметом кримінальних проваджень в Україні, Київ звертався до швейцарської влади з листами-проханнями про взаємну допомогу та конфіскацію.
«Цією акцією Швейцарія підтримує Україну. Сьогоднішнє рішення абсолютно не пов’язане з санкціями проти Росії, прийнятими у 2022 році», — підкреслили в уряді.
Метою провадження є конфіскація активів політиків та пов’язаних із ними осіб з оточення колишнього президент Віктора Януковича. Ці активи, на думку швейцарських урядовців, мають незаконне походження.
Активи залишатимуться замороженими до остаточного рішення системи адміністративної юстиції Швейцарії щодо конфіскації.
«Будь-яке майно, яке буде остаточно конфісковано, буде повернуто українському народу відповідно до міжнародної угоди», — наголосили в уряді.
У грудні минулого року Вищий антикорупційний суд ухвалив рішення про конфіскацію майна президента-втікача Віктора Януковича.