Швейцарія планує конфіскувати активи оточення Януковича

Швейцарія ініціює конфіскацію заморожених активів осіб, пов’язаних із експрезидентом України Віктором Януковичем. Про це йдеться у повідомленні на сторінці уряду Швейцарії.

Повідомляється, що Федеральна рада вирішила розпочати адміністративне провадження щодо конфіскації активів, заморожених у Швейцарії після української революції в лютому 2014 року на суму понад 130 мільйонів швейцарських франків (понад 131,6 мільйона євро). Ці активи були предметом кримінальних проваджень в Україні, Київ звертався до швейцарської влади з листами-проханнями про взаємну допомогу та конфіскацію.

«Цією акцією Швейцарія підтримує Україну. Сьогоднішнє рішення абсолютно не пов’язане з санкціями проти Росії, прийнятими у 2022 році», — підкреслили в уряді.

Метою провадження є конфіскація активів політиків та пов’язаних із ними осіб з оточення колишнього президент Віктора Януковича. Ці активи, на думку швейцарських урядовців, мають незаконне походження.

Активи залишатимуться замороженими до остаточного рішення системи адміністративної юстиції Швейцарії щодо конфіскації.

«Будь-яке майно, яке буде остаточно конфісковано, буде повернуто українському народу відповідно до міжнародної угоди», — наголосили в уряді.

У грудні минулого року Вищий антикорупційний суд ухвалив рішення про конфіскацію майна президента-втікача Віктора Януковича.