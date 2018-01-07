В Украине на награды в 2017 году потратили 20,5 млн гривен

В частности, было изготовлено более 60 тыс. наград за участие в антитеррористической операции.

На изготовление государственных наград в Украине в 2017 году потратили 20,5 млн гривен. Об этом говорится в ответе Государственного управления делами на запрос Украинских новостей.

"Расходы по бюджетной программе на изготовление государственных наград и памятных знаков в 2017 году составляют 20 450,77 тыс. гривен", - говорится в сообщении.

В частности, в прошлом году было изготовлено 780 орденов, 4,2 тыс. нагрудных знаков к почетным званиям и 350 наград Президента.

Также было произведено 56,7 тыс. наград Президента "За участие в антитеррористической операции" и 5,5 тыс. наград Президента "За гуманитарное участие в антитеррористической операции".

Кроме того, в указанную сумму входит изготовление 71,4 тыс. бланков наградных документов и 7 тыс. футляров к наградам.

Напомним, ранее Порошенко наградил пилота, который "вслепую" посадил лайнер в Стамбуле.


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