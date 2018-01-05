Наличный курс евро в Украине достиг отметки 34,43 гривны

По состоянию на утро 5 января 2017 года, наличный курс доллара в обменниках достиг отметки 28,40 грн за 1 доллар США в продаже. Это максимальный курс продажи.

Об этом сообщается на сайте Bin.ua .

По этим данным, в покупке максимальный курс доллара достиг отметки 28,10 грн.

Максимальный курс евро в продаже составил 34,43 грн за евро. В покупке максимальный курс – 33,75.

За сутки наличный курс доллара в продаже вырос на 10-18 копеек, евро – на 70-99 копеек.

Напомним, в пятницу, 22 декабря, котировки гривны к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 27,97/28,00 грн/долл.

Эксперт корпорации стратегического консалтинга «Гардарика» Константин Матвиенко считает, что до конца 2018 года курс доллара может достичь 40 грн.