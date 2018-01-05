Украине следует договариваться с итальянцами и словаками о транзите газа после 2019 года - эксперт

Украине следует вести работу с итальянцами, словаками и другими странами центральной и южной Европы о том, чтобы получить их однозначное «да» использованию кратчайшего для них украинского маршрута после 2019 года. Это выгодно и нам, и им.

Об этом в комментарии корреспонденту ГолосUA рассказал профессор кафедры государственной политики и общественного развития Национальной академии государственного управления при Президенте Украины, директор специальных проектов Научно-технического центра «Психея» Геннадий Рябцев.

«Мне неизвестны какие-либо действия, связанные с разработкой сценариев работы газотранспортной системы Украины после 2019 года. Или попытки наладить отношения с «Газпромом», обсудить, что будет после окончания контракта. На поставках, понятное дело, будет поставлен жирный крест. А перспективы транзита обсуждать никто не спешит. Разве что украинские политики наперебой рассказывают, как они «заблокировали» строительство «Северного потока - 2». Но они или вводят в заблуждение украинских граждан, или вправду думают, что муравьи способны выиграть у слонов в футбол. Уже проиграны суды по искам польских компаний против строительства этого газопровода. Юридический департамент Еврокомиссии официально заявил, что не видит препятствий для его возведения. А правительство ФРГ чётко заявило, что не понимает сути украинских претензий, поскольку в проекте принимают участие частные компании четырех стран, деятельность которых соответствует всем требованиям европейского законодательства», - объяснил эксперт.

По его словам, нам необходимо, наконец, опуститься на землю и прекратить уговаривать немцев и прибалтов, умоляя их заблокировать строительство этого газопровода. Он будет строиться. И гораздо конструктивнее не бороться с тем, чему ты помешать не можешь, а искать альтернативное применение для собственной трубы.

«Нам следует вести работу с итальянцами, словаками, операторами других стран Центральной и Южной Европы, чтобы получить их однозначное «да» использованию кратчайшего для них украинского маршрута после 2019 года. Это выгодно и нам, и им. Мы обеспечим ближайшее будущее своей ГТС, и нам не придётся выводить из эксплуатации целые участки, а они не будут переплачивать за тысячи километров транспортировки», - уточнил эксперт.

Геннадий Рябцев подчеркнул, что «Северный поток - 2» угрожает только Польше . В случае введения его в эксплуатацию наша западная соседка полностью потеряет свой транзит. Это объясняет, почему Польше так тревожно, и именно её компании отстаивают своё будущее в европейских судах.

«Что до Украины, то нам нужно проявить всё дипломатическое умение, чтобы ГТС продолжала функционировать и после 2019 года. Следует прекратить войну с ветряными мельницами, а сражаться за рынок сбыта роSSийского газа, который может быть перераспределен, и брать к себе в союзники страны, которым выгодно получать топливо кратчайшим украинским путем, причём делать это сейчас, а не в 2020 году. Но пока усилия нашей энергетической дипломатии направлены не туда», - резюмировал эксперт.

Напомним, ранее сообщалось, газ, поставляемый в соответствии с обновленной Стокгольмским арбитражем формуле контракта с ОАО "Газпром" будет дешевле для НАК "Нафтогаз Украины", чем закупаемое в Европе "голубое топливо". Об этом заявил глава правления НАК "Нафтогаз" Андрей Коболев, передало Новое Время.

При этом, по словам Коболева, из-за позиции "Газпрома" по поставкам газа на неконтролируемые территории на Донбассе есть сомнения в возобновлении роSSийской компанией поставок для "Нафтогаза".