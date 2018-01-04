3 января НБУ выдал банкам рефинансирование 1,8 миллиарда гривен

3 января НБУ выдал банкам рефинансирование 1,8 миллиарда гривен

В среду, 3 января, Национальный банк выдал кредиты рефинансирования на общую сумму 1 800 млн гривен.

Об этом сообщил НБУ.

Из них: overnight - 1 800 млн гривен по ставке 16,50% годовых 1 банку.

Как сообщалось, 27 декабря, Нацбанк выдал кредиты рефинансирования на общую сумму 2 млн гривен.

За 2017 год НБУ выдал кредиты на общую сумму 41,3 млрд гривен.




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