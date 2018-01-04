Новостей.COM ⇒ Финансы

3 января НБУ выдал банкам рефинансирование 1,8 миллиарда гривен В среду, 3 января, Национальный банк выдал кредиты рефинансирования на общую сумму 1 800 млн гривен. Об этом сообщил НБУ. Из них: overnight - 1 800 млн гривен по ставке 16,50% годовых 1 банку. Как сообщалось, 27 декабря, Нацбанк выдал кредиты рефинансирования на общую сумму 2 млн гривен. За 2017 год НБУ выдал кредиты на общую сумму 41,3 млрд гривен.

golos.ua

!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.