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2018-01-04
3 января НБУ выдал банкам рефинансирование 1,8 миллиарда гривен
В среду, 3 января, Национальный банк выдал кредиты рефинансирования на общую сумму 1 800 млн гривен.
Об этом сообщил НБУ.
Из них: overnight - 1 800 млн гривен по ставке 16,50% годовых 1 банку.
Как сообщалось, 27 декабря, Нацбанк выдал кредиты рефинансирования на общую сумму 2 млн гривен.
За 2017 год НБУ выдал кредиты на общую сумму 41,3 млрд гривен.
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