Доллар на межбанке упал до 27,88 гривны

Доллар на межбанке упал до 27,88 гривны

3 января котировки гривны к доллару на межбанковском валютном рынке по состоянию на 17:00 установились на уровне 27,85-27,88 гривны за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 17:00 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 27,85-27,88 гривны;

Евро - 33,46-33,49 гривны;

РоSSийский рубль - 0,4856-0,4866 гривны.

Напомним, 3 января котировки гривны к доллару на межбанковском валютном рынке по состоянию на 10:00 установились на уровне 28,07-28,11 гривни за доллар, а к 12:10 "упали" до 27,86-27,89 гривны. 




!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Финансы

←+Ctrl+→

Интересные новости
Биткоин на пороге «момента истины», - BloombergБиткоин на пороге «момента истины», - Bloomberg
Минимальная зарплата учителя в Украине с 1 января увеличилась до 11 тыс. гривенМинимальная зарплата учителя в Украине с 1 января увеличилась до 11 тыс. гривен
Цены на электричество в Германии на Рождество стали отрицательнымиЦены на электричество в Германии на Рождество стали отрицательными
Правительство увеличило размер выплат пострадавшим от несчастного случая на производствеПравительство увеличило размер выплат пострадавшим от несчастного случая на производстве
В аэропорту "Борисполь" снесут два терминала и построят пять, – коммерческий директорВ аэропорту "Борисполь" снесут два терминала и построят пять, – коммерческий директор
Блок рекламы


Похожие новости
США отказали Пакистану в предоставлении 255 миллионов долларов помощиСША отказали Пакистану в предоставлении 255 миллионов долларов помощи
Цена нефти марки Brent достигла отметки 66,58 доллара за баррельЦена нефти марки Brent достигла отметки 66,58 доллара за баррель
Минимальная зарплата выросла на 523 гривныМинимальная зарплата выросла на 523 гривны
В американский сэконд-хенд сдали пальто со спрятанной суммой 17 тысяч долларовВ американский сэконд-хенд сдали пальто со спрятанной суммой 17 тысяч долларов
Цена нефти марки Brent превысила 66 долларов за баррельЦена нефти марки Brent превысила 66 долларов за баррель
Bitcoin упал в цене почти на 30% за 10 дней
Курс биткоина упал из-за Южной Кореи – СМИ Курс биткоина упал из-за Южной Кореи – СМИ
В киевских обменниках доллар начали продавать дороже, чем по 28 гривенВ киевских обменниках доллар начали продавать дороже, чем по 28 гривен
Цена нефти Brent достигла отметки 66,60 доллара за баррельЦена нефти Brent достигла отметки 66,60 доллара за баррель
НБУ установил курс на уровне 27,94 гривны за долларНБУ установил курс на уровне 27,94 гривны за доллар
Последние новости
Подгружаем последние новости