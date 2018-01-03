Доллар на межбанке упал до 27,88 гривны

3 января котировки гривны к доллару на межбанковском валютном рынке по состоянию на 17:00 установились на уровне 27,85-27,88 гривны за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua .

На 17:00 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 27,85-27,88 гривны;

Евро - 33,46-33,49 гривны;

РоSSийский рубль - 0,4856-0,4866 гривны.

Напомним, 3 января котировки гривны к доллару на межбанковском валютном рынке по состоянию на 10:00 установились на уровне 28,07-28,11 гривни за доллар, а к 12:10 "упали" до 27,86-27,89 гривны.