Денег в украинской казне меньше всего за три года

По состоянию на 1 января 2018 года сальдо Единого казначейского счета Украины рухнуло в десять раз и обновило 3-летний минимум.

Об этом сообщают « Украинские Новости » со ссылкой на FinClub.

Отмечается, что еще на 1 декабря 2017-го входящее сальдо составляло 54,104 млрд грн, но уже на 1 января 2018 года оно упало на порядок - до 5,099 млрд грн.

Это означает, что в декабре власть потратила не только текущие доходы (налоги, собранные в декабре) и средства заимствований, но и 49 млрд грн остатков казначейства.

Это минимальный уровень за последние три года. Меньший показатель ЕКС был еще в начале января 2015 года - на уровне 3,008 млрд грн.

В начале 2016 и 2017 годов (по итогам предыдущих бюджетных периодов) остаток ЕКС составлял 9,017 млрд грн и 14,258 млрд грн соответственно.

Как сообщалось ранее, за сентябрь казна Украины опустела на 1,8%.