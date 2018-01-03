Денег в украинской казне меньше всего за три года

Денег в украинской казне меньше всего за три года

По состоянию на 1 января 2018 года сальдо Единого казначейского счета Украины рухнуло в десять раз и обновило 3-летний минимум.

Об этом сообщают «Украинские Новости» со ссылкой на FinClub.

Отмечается, что еще на 1 декабря 2017-го входящее сальдо составляло 54,104 млрд грн, но уже на 1 января 2018 года оно упало на порядок - до 5,099 млрд грн.

Это означает, что в декабре власть потратила не только текущие доходы (налоги, собранные в декабре) и средства заимствований, но и 49 млрд грн остатков казначейства.

Это минимальный уровень за последние три года. Меньший показатель ЕКС был еще в начале января 2015 года - на уровне 3,008 млрд грн.

В начале 2016 и 2017 годов (по итогам предыдущих бюджетных периодов) остаток ЕКС составлял 9,017 млрд грн и 14,258 млрд грн соответственно.

Как сообщалось ранее, за сентябрь казна Украины опустела на 1,8%.




!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Финансы

←+Ctrl+→

Интересные новости
Биткоин на пороге «момента истины», - BloombergБиткоин на пороге «момента истины», - Bloomberg
Минимальная зарплата учителя в Украине с 1 января увеличилась до 11 тыс. гривенМинимальная зарплата учителя в Украине с 1 января увеличилась до 11 тыс. гривен
Цены на электричество в Германии на Рождество стали отрицательнымиЦены на электричество в Германии на Рождество стали отрицательными
Правительство увеличило размер выплат пострадавшим от несчастного случая на производствеПравительство увеличило размер выплат пострадавшим от несчастного случая на производстве
В аэропорту "Борисполь" снесут два терминала и построят пять, – коммерческий директорВ аэропорту "Борисполь" снесут два терминала и построят пять, – коммерческий директор
Блок рекламы


Похожие новости
Украина в течение 2017 года увеличила импорт газа почти на 27%Украина в течение 2017 года увеличила импорт газа почти на 27%
Lego признали самым влиятельным брендом 2017 годаLego признали самым влиятельным брендом 2017 года
С начала года Украина увеличила добычу газа на 3,9% до 18,9 миллиарда кубометровС начала года Украина увеличила добычу газа на 3,9% до 18,9 миллиарда кубометров
Монетизацию субсидий в Украине перенесли на полгодаМонетизацию субсидий в Украине перенесли на полгода
Ощадбанк отверг претензии НАБУ по спецконфискации денег ЯнуковичаОщадбанк отверг претензии НАБУ по спецконфискации денег Януковича
Сельское хозяйство возглавило ТОП-3 самых прибыльных отраслей 2017 годаСельское хозяйство возглавило ТОП-3 самых прибыльных отраслей 2017 года
«ПриватБанк» продадут после 2022 года, а «Ощадбанк» выведут на IPO — что власти будут делать с нацбанками
Андреевскую церковь обещают отреставрировать до 2020 годаАндреевскую церковь обещают отреставрировать до 2020 года
Цена нефти Brent превысила 66 долларов за баррель впервые с 2015 годаЦена нефти Brent превысила 66 долларов за баррель впервые с 2015 года
Украинские IT-cпециалисты назвали главные события 2017 года: безвиз, блокировка «ВКонтакте» и биткоинУкраинские IT-cпециалисты назвали главные события 2017 года: безвиз, блокировка «ВКонтакте» и биткоин
Последние новости
Подгружаем последние новости