С 1 января повысились ставки судебного сбора

С 1 января 2018 года из-за роста прожиточного минимума повысились и ставки судебного сбора.

Так, судебный сбор за подачу иска имущественного характера для граждан и ФОТ теперь составляет не менее 704 гривен, а для юрлиц – от 1762 гривен, пишет «Украинское право» .

За иск неимущественного характера судебный сбор для граждан и ФЛП также повысился до 704 гривен и для юрлиц – до 1762 грн.

По разрешению семейных споров в судах, то по иску о расторжении брака и разделе имущества теперь нужно оплатить не менее 704 гривен.

Также увеличиваются ставки и получение документов в судах. Так, за подачу заявления о выдаче судебного приказа теперь придется уплатить 176 гривен, а заявления об его отмене – 88,1 гривен.

За выдачу дубликата судебного приказа или исполнительного листа и за выдачу в электронном виде копии судебного заседания судебный сбор составляет 52,9 грн.

Повторная выдача копии судебного решения, выдача копии решения суда лицу, которое не принимало участие в судебном заседании по ней, а также изготовление копий документов, приобщенных к делу, стоит отныне 503 грн.

Напомним, что с 15 декабря 2017 года повысились ставки за подачу апелляционных и кассационных жалоб, которые составляют соответственно 150 и 200% ставки, которая подлежала уплате при подаче искового заявления. Для каждого иска в этом случае судебный сбор исчисляется индивидуально.