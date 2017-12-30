Украина уменьшила запасы газа в ПХГ до 14,81 миллиарда кубов
Объем газа в подземных хранилищах Украины по состоянию на 28 декабря уменьшился до 14,814 млрд куб. м.
Об этом передает ПАО "Укртрансгаз".
По последним данным, за сутки в ПХГ Украины газ не закачивался.
Также в течение суток с ПХГ Украины было отобрано 45,08 млн куб. м газа.
При этом в данных за 28 декабря указано, что в Украину за сутки поступило из Словакии 21,25 млн куб. м, из Венгрии - 5,43 млн куб. м, из Польши - 4,75 млн куб. м газа.
Таким образом, на сегодня украинские ПХГ заполнены на 47%.
Добавим, на территории Украины без учета Крыма - 12 ПХГ общей активной емкостью 31 млрд куб. м.
Напомним, украинцы уменьшили потребление газа за 11 месяцев почти на 5%.
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30.12.2017 15:05