Украина уменьшила запасы газа в ПХГ до 14,81 миллиарда кубов

Объем газа в подземных хранилищах Украины по состоянию на 28 декабря уменьшился до 14,814 млрд куб. м.

Об этом передает ПАО "Укртрансгаз".

По последним данным, за сутки в ПХГ Украины газ не закачивался.

Также в течение суток с ПХГ Украины было отобрано 45,08 млн куб. м газа.

При этом в данных за 28 декабря указано, что в Украину за сутки поступило из Словакии 21,25 млн куб. м, из Венгрии - 5,43 млн куб. м, из Польши - 4,75 млн куб. м газа.

Таким образом, на сегодня украинские ПХГ заполнены на 47%.

Добавим, на территории Украины без учета Крыма - 12 ПХГ общей активной емкостью 31 млрд куб. м.

Напомним, украинцы уменьшили потребление газа за 11 месяцев почти на 5%.