Украина уменьшила запасы газа в ПХГ до 14,81 миллиарда кубов

Украина уменьшила запасы газа в ПХГ до 14,81 миллиарда кубов

Объем газа в подземных хранилищах Украины по состоянию на 28 декабря уменьшился до 14,814 млрд куб. м.

Об этом передает  ПАО "Укртрансгаз".

По последним данным, за сутки в ПХГ Украины газ не закачивался.

Также в течение суток с ПХГ Украины было отобрано 45,08 млн куб. м газа.

При этом в данных за 28 декабря указано, что в Украину за сутки поступило из Словакии 21,25 млн куб. м, из Венгрии - 5,43 млн куб. м, из Польши - 4,75 млн куб. м газа.

Таким образом, на сегодня украинские ПХГ заполнены на 47%.

Добавим, на территории Украины без учета Крыма - 12 ПХГ общей активной емкостью 31 млрд куб. м.

Напомним, украинцы уменьшили потребление газа за 11 месяцев почти на 5%.




!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
В Кропивницком сгорел торговый ряд из четырех магазиновВ Кропивницком сгорел торговый ряд из четырех магазинов
Санкции не работают: Завод Фирташа в Крыму получает сырье из НорвегииСанкции не работают: Завод Фирташа в Крыму получает сырье из Норвегии
Цены на электричество в Германии на Рождество стали отрицательнымиЦены на электричество в Германии на Рождество стали отрицательными
Суд наложил арест на счета банка «Кристалбанк»: вкладчики не могут снять деньги с банкоматов (ФОТО)Суд наложил арест на счета банка «Кристалбанк»: вкладчики не могут снять деньги с банкоматов (ФОТО)
Производитель стволов для "Градов" возвращен в госсобственностьПроизводитель стволов для "Градов" возвращен в госсобственность
Блок рекламы


Похожие новости
Долг населения за коммуналку вырос до 27,1 миллиарда гривенДолг населения за коммуналку вырос до 27,1 миллиарда гривен
С начала года Украина увеличила добычу газа на 3,9% до 18,9 миллиарда кубометровС начала года Украина увеличила добычу газа на 3,9% до 18,9 миллиарда кубометров
Портфель ОВГЗ банков Украины увеличился до 353,2 миллиарда гривенПортфель ОВГЗ банков Украины увеличился до 353,2 миллиарда гривен
Украина в 2017 году увеличила добычу газа почти на 4%Украина в 2017 году увеличила добычу газа почти на 4%
Украина ввела антидемпинговые пошлины на роSSийскую арматуруУкраина ввела антидемпинговые пошлины на роSSийскую арматуру
"Газпром еще останется должен": Пономарь объяснил условия возобновления закупок газа у РоSSии"Газпром еще останется должен": Пономарь объяснил условия возобновления закупок газа у РоSSии
Долг столицы перед «Киевэнерго» за тепло составил 3,9 миллиарда гривенДолг столицы перед «Киевэнерго» за тепло составил 3,9 миллиарда гривен
Порошенко: Украина готова возобновить закупки роSSийского газаПорошенко: Украина готова возобновить закупки роSSийского газа
Украина срочно нуждается во внесении поправок в закон об экспортно-кредитном агентствеУкраина срочно нуждается во внесении поправок в закон об экспортно-кредитном агентстве
Кабмин разрешили Минфину списать долга Киева в 1,136 миллиарда гривенКабмин разрешили Минфину списать долга Киева в 1,136 миллиарда гривен
Последние новости
Подгружаем последние новости