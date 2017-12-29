В Украине вырос «зеленый» тариф

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) увеличила "зеленые" тарифы для частных домохозяйств с 1 января 2018 года на 4,5% из-за изменения курса евро.

Об этом сообщается на сайте Национальной комиссии.

Так, комиссия увеличила "зеленый" тариф на электрическую энергию для электростанций частных домохозяйств, которые производят ее из энергии солнца и введены в эксплуатацию:

с 1 апреля 2013 по 31 декабря 2014 – до 11,63 грн/кВт-ч с 11,13 грн/кВт-ч;

с 1 января 2015 по 30 июня 2015 – до 10,47 грн/кВт-ч с 10,01 грн/кВт-ч;

с 1 июля 2015 по 31 декабря 2015 – до 6,5 грн/ кВт-ч с 6,22 грн/кВт-ч;

с 1 января 2016 по 31 декабря 2016 – до 6,17 грн/кВт-ч с 5,9 грн/кВт-ч;

с 1 января 2017 по 31 декабря 2019 – до 5,87 грн/кВт-ч с 5,62 грн/кВт-ч;

с 1 января 2020 по 31 декабря 2024 – до 5,28 грн/кВт-ч с 5,05 грн/кВт-ч;

с 1 января 2025 по 31 декабря 2029 – до 4,7 грн/кВт-ч с 4,5 грн/кВт-ч.

Также комиссия увеличила "зеленый" тариф на электрическую энергию для электростанций частных домохозяйств, которые производят электрическую энергию из энергии ветра и введены в эксплуатацию:

с 1 июля 2015 по 31 декабря 2019 – до 3,77 грн/кВт-ч с 3,61 грн/кВт-ч (без НДС);

с 1 января 2020 по 31 декабря 2024 – до 3,39 грн/кВт-ч с 3,24 грн/кВт-ч;

с 1 января 2025 по 31 декабря 2029 – до 3,02 грн/кВт-ч с 2,9 грн/кВт-ч.

Напомним, 28 декабря НКРЭКУ утвердила оптовую рыночную цену электроэнергии (ОРЦ) на 2018 год на уровне 1561,99 грн / МВт-час. При этом тариф для Укргидроэнерго вырос на 20%, для угольных ТЭС и возобновляемой энергетики - на 16%, для Энергоатома - на 15%, для ТЭЦ - на 14%.

Председатель НКРЭКУ Дмитрий Вовк в ходе заседания подчеркнул, что тарифы на электроэнергию для населения в 2018 году не изменятся. Но будут повышены тарифы для промышленности. По заверению Регулятора, в Украине цены на электроэнергию остаются самыми низкими в Европе для всех категорий потребителей.