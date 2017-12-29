Портфель ОВГЗ банков Украины увеличился до 353,2 миллиарда гривен

Портфель облигаций внутреннего государственного займа банков Украины 29 декабря 2017 года увеличился на 7,507 миллиарда гривен (на 2,12%) до 360,804 млрд грн, тогда как днем ранее он составлял 353,297 млрд грн.

Об этом говорится в сообщении НБУ.

Как сообщается, суммарный портфель ОВГЗ увеличился на 7,633 млрд грн (на 1,03%) до 750,27 млрд грн.

Портфель ОВГЗ в собственности НБУ, небанковских учреждений и нерезидентов остался практически без изменений.

Напомним, Кабмин утвердил дополнительную капитализацию государственного "Ощадбанка" на 5 млрд 750 млн грн, соответствующее решение было принято во время очередного заседания правительства 27 декабря.

Отметим, что 28 апреля 2017 года пресс-служба Совета нацбезопасности и обороны Украины сообщила, что «Ощадбанк» приступил к спецконфискации $1,5 млрд экс-президента Украины Виктора Януковича и его окружения. Соответствующее решение принял Краматорский горсуд Донецкой области. Сроки на подачу апелляции на тот момент уже истекли.

В тот же день генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что Краматорский горсуд Донецкой области принял решение о конфискации средств В.Януковича и его окружения, исходя из показаний члена этой преступной группировки, который в итоге получил условное наказание.

В Едином реестре судебных решений со ссылкой на детектива НАБУ говорится, что 28 апреля 2017 года на один из счетов Госказначейства Украины в иностранной валюте, открытый в «Ощадбанке», и на счет в нацвалюте в самом Госказначействе на основании приговора Краматорского горсуда было зачислено $1 млрд 117,274 млн и 1 млрд 854,093 млн соответственно.