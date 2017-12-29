Портфель ОВГЗ банков Украины увеличился до 353,2 миллиарда гривен

Портфель ОВГЗ банков Украины увеличился до 353,2 миллиарда гривен

Портфель облигаций внутреннего государственного займа банков Украины 29 декабря 2017 года увеличился на 7,507 миллиарда гривен (на 2,12%) до 360,804 млрд грн, тогда как днем ранее он составлял 353,297 млрд грн.

Об этом говорится в сообщении НБУ.

Как сообщается, суммарный портфель ОВГЗ увеличился на 7,633 млрд грн (на 1,03%) до 750,27 млрд грн.

Портфель ОВГЗ в собственности НБУ, небанковских учреждений и нерезидентов остался практически без изменений.

Напомним, Кабмин утвердил дополнительную капитализацию государственного "Ощадбанка" на 5 млрд 750 млн грн, соответствующее решение было принято во время очередного заседания правительства 27 декабря.

Отметим, что 28 апреля 2017 года пресс-служба Совета нацбезопасности и обороны Украины сообщила, что «Ощадбанк» приступил к спецконфискации $1,5 млрд экс-президента Украины Виктора Януковича и его окружения. Соответствующее решение принял Краматорский горсуд Донецкой области. Сроки на подачу апелляции на тот момент уже истекли.

В тот же день генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что Краматорский горсуд Донецкой области принял решение о конфискации средств В.Януковича и его окружения, исходя из показаний члена этой преступной группировки, который в итоге получил условное наказание.

В Едином реестре судебных решений со ссылкой на детектива НАБУ говорится, что 28 апреля 2017 года на один из счетов Госказначейства Украины в иностранной валюте, открытый в «Ощадбанке», и на счет в нацвалюте в самом Госказначействе на основании приговора Краматорского горсуда было зачислено $1 млрд 117,274 млн и 1 млрд 854,093 млн соответственно.




!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Финансы

←+Ctrl+→

Интересные новости
В Кропивницком сгорел торговый ряд из четырех магазиновВ Кропивницком сгорел торговый ряд из четырех магазинов
Санкции не работают: Завод Фирташа в Крыму получает сырье из НорвегииСанкции не работают: Завод Фирташа в Крыму получает сырье из Норвегии
Цены на электричество в Германии на Рождество стали отрицательнымиЦены на электричество в Германии на Рождество стали отрицательными
Суд наложил арест на счета банка «Кристалбанк»: вкладчики не могут снять деньги с банкоматов (ФОТО)Суд наложил арест на счета банка «Кристалбанк»: вкладчики не могут снять деньги с банкоматов (ФОТО)
Состояние богатейших людей мира за год выросло на 1 триллион долларовСостояние богатейших людей мира за год выросло на 1 триллион долларов
Блок рекламы


Похожие новости
Долг населения за коммуналку вырос до 27,1 миллиарда гривенДолг населения за коммуналку вырос до 27,1 миллиарда гривен
С начала года Украина увеличила добычу газа на 3,9% до 18,9 миллиарда кубометровС начала года Украина увеличила добычу газа на 3,9% до 18,9 миллиарда кубометров
НКРЭКУ повысила тарифы на холодную воду в ряде городов УкраиныНКРЭКУ повысила тарифы на холодную воду в ряде городов Украины
Уборка снега в столице ежедневно обходится в 1,6 миллиона гривен - "Киевавтодор"Уборка снега в столице ежедневно обходится в 1,6 миллиона гривен - "Киевавтодор"
Долг столицы перед «Киевэнерго» за тепло составил 3,9 миллиарда гривенДолг столицы перед «Киевэнерго» за тепло составил 3,9 миллиарда гривен
В Финляндии из-за забастовки закрылись отделения банковВ Финляндии из-за забастовки закрылись отделения банков
Фонд гарантирования вкладов не сможет вернуть 60 миллиардов гривен МинфинуФонд гарантирования вкладов не сможет вернуть 60 миллиардов гривен Минфину
Кабмин разрешили Минфину списать долга Киева в 1,136 миллиарда гривенКабмин разрешили Минфину списать долга Киева в 1,136 миллиарда гривен
В киевских обменниках доллар начали продавать дороже, чем по 28 гривенВ киевских обменниках доллар начали продавать дороже, чем по 28 гривен
НБУ смягчил требования к процедуре перемещения банковских металлов через границуНБУ смягчил требования к процедуре перемещения банковских металлов через границу
Последние новости
Подгружаем последние новости