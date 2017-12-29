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Один из корпусов завода "Арсенал" выставлен на продажу под застройку Здание и участок расположены в историческом центре столицы. Корпус №4 киевского завода "Арсенал" выставлен на продажу под застройку. Площадь здания составляет 37,9 тыс. кв. м, площадб земельного участка - 1,3633 га. Об этом сообщается на сайте Минюста. Фото: google.com.ua/maps Торги состоятся 29 января 2018 года. Стартовая цена лота составит 561 млн грн, минимальный шаг аукциона - 0,5% начальной цены, гарантийный взнос - 56,1 млн грн. "Здание и участок, расположенные в историческом центре столицы, имеют огромную перспективу коммерческой застройки", - цитирует генерального директора ГП "СЕТАМ" Виктора Вишнева пресс-служба. Корпус находится по адресу Московская, 8, но физически он расположен вдоль Кловского спуска.

LB.ua

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