Правительство увеличило размер выплат пострадавшим от несчастного случая на производстве

Правительство приняло постановление о перечислении размера страховых выплат пострадавшим от несчастного случая на производстве и профессионального заболевания, которые повлекли потерю трудоспособности, и членам их семей.

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«Утвердить коэффициент пересчета сумм ежемесячных страховых выплат пострадавшим от несчастного случая на производстве и профессионального заболевания, которые повлекли потерю трудоспособности, и членам их семей, с 1 марта 2018 г. в размере 1,2», – говорится в постановлении.

Перечисление будет осуществляться путем определения размера ежемесячной страховой выплаты из увеличенного размера заработной платы, из которой по состоянию на 1 марта 2017 г. рассчитывались суммы страховых выплат.

Размер увеличения составляет: 1281,92 гривны – для лиц, которые имели право на перерасчет с 1 марта 2008 г., 1 марта 2009 г., 1 марта 2010 г., 1 марта 2011 г.; 826,73 гривны – для лиц, которые имели право на перерасчет с 1 марта 2009 г., 1 марта 2010 г., 1 марта 2011 г.; 727,19 гривны – для лиц, которые имели право на перерасчет с 1 марта 2010 г., 1 марта 2011 г.; 393,88 гривны – для лиц, которые имели право на перерасчет с 1 марта 2011 года.