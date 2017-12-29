«Прокладка» виграла у партнера «порошенківця» 61 мільйон на ремонт Київради в стилі постмодерну (фото)
КП «Спецжитлофонд» 19 грудня за результатами тендеру замовило ПП «Артєль-1» ремонтно-реставраційні роботи на першому поверсі адмінбудинку Київради по вул. Хрещатик, 36 за 60,99 млн грн. Про це повідомляється у системі
За даними видання «Хмарочос», організація «Агенти змін» протягом кількох місяців
Проект у стилі постмодерну вартістю
«Практичний і строгий дизайн, позбавлений дрібних деталей декору, насамперед, покликаний створити комфортну атмосферу як для працівників, так і для відвідувачів», – пишуть архітектори у пояснювальній записці.
До травня 2018 року виконають загальнобудівельні роботи та оздоблення приміщень, влаштують інженерні та комунікаційні мережі, системи контрою доступу, відеонагляду і черги, придбають меблі та інформаційну техніку. Субпідрядник ДП «Будівельно-монтажне управління ДУС» виконає ремонтно-реставраційні роботи щодо вхідних дверей, а ТОВ «ПІК «Безпечні системи» – монтаж пожежних оповіщення і сигналізації (разом до 20% вартості підряду). Гарантійний строк складає десять років.
За підсумковою відомістю ресурсів, принаймні 7,25 млн грн. піде на різні панелі з ламінату високого тиску – HPL: зокрема, Top White 0112 FH t-6мм клейова система М3-3мм коштує 2 458 грн./кв. м (тут і далі тендерні ціни вказано без ПДВ і доставки).
У відкритих джерелах можна знайти польські фасадні HPL панелі 6-8 мм різних розмірів під дерево по
Підвісна стеля Thermatex Feinstratos micro 600x1200x15мм VT-15 коштує 2 567 грн./кв. м.
На ринку менші панелі AMF Feinstratos 15 мм VT15 600х600 можна придбати по
Моноблоки Dell OptiPlex 7450 24″ i5-7500/8GB DDR4/500G SATA/Keyboard/Mouse/ Windows 10 Pro Ukr/MS Office 2016 Pro/5Year Pro support +Accidental Damage Service коштують по 44 167 грн.
В інтернет-магазинах такі моноблоки із трирічною гарантією без офісного пакету софту продаються по
Дисплеї Samsung UD55E-B (LH55UDEBLBB/CI) замовили по 83 тис грн., хоча на ринку їх продають по
Багатофункціональні пристрої HP LaserJet Pro M521dw купили по 23 188 грн., тоді як їхня ринкова ціна становить
На заробітну плату піде млн 2,87 млн грн., тобто 5% загальної вартості підряду. На прибуток відведено ще 0,4% – 236 тис грн.
Ціна угоди на 0,08% нижча від очікуваної вартості закупівлі в 61,04 млн грн.
Єдиним конкурентом було столичне ТОВ «НВФ Укрбудпроект 1» Сергія Уманця зі статутним капіталом 29 тис грн., яким керує Владислав Кривець. Уманець також володіє ТОВ «МТЦ» з Андрієм Куликом та
Нині миколаївська «Артєль-1» зі статутним капіталом 1 тис грн. належить Володимиру Аверкіну. Він також володіє ПП «Зумелектро» сам та Обслуговуючим автогаражним кооперативом «Сонячний» з Олександром Борисенком і Володимиром Курушевим.
У 2016 році засновником переможця була Наталя Стацюк, у 2012 році – Олександр Стацюк, а в 2011 році – Руслан Діордіященко.
Із серпня 2016 року переможець виграв кілька маленьких тендерів на 3,37 млн грн.
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Финансы
29.12.2017 08:10