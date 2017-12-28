В Финляндии из-за забастовки закрылись отделения банков

В Финляндии из-за забастовки закрылись отделения банков

В Финляндии в четверг, 28 декабря из-за забастовки закрылись отделения банков, они не будут работать и в пятницу, 29 декабря.

Об этом сообщила телерадиокомпания Yle.

Как ожидается, банки откроют свои двери после новогодних каникул, 2 января. Однако если стороны трудового спора в ходе назначенных на 2 января переговоров не придут к согласию, состоится вторая забастовка, которая запланирована на следующую неделю, на 4-5 января.

Основные банковские услуги (оплата карточкой, снятие наличных, банковские переводы и начисление зарплат, пенсий и пособий) должны работать в штатном режиме во время забастовки, сообщается на сайте Yle. Также не будет затронута работа сервисов интернет-банкинга, однако некоторые операции могут осуществляться с задержками. На сайте каждого конкретного банка можно найти полный перечень тех услуг, на которые повлияет забастовка.

Трудовой спор касается возможности работодателей вызывать сотрудников на работу в выходные дни. Работодатели хотят получить безусловное право требовать выхода на работу в выходной при необходимости, в то же время, по мнению работников, эти вопросы должны решаться отдельным соглашением между конкретными сотрудниками и менеджерами на местах.




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