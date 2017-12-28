Валютным заемщикам разрешили не платить несправедливые проценты

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ВСУ признал несправедливыми платежи, рассчитанные по непрозрачному курсу.

Украинцы вовсю воюют с непонятными и вводящими в заблуждение финансовыми договорами. И, что самое главное — выигрывают у кредиторов судебные дела. Новый прецедент недавно создала клиентка лизинговой компании «Порше Лизинг Украина»: она смогла обжаловать и признать ничтожным договор лизинга на $19,2 тыс. — под приобретение Volkswagen Polo, оформленный в мае 2012 года.

Соответствующее постановление принял Верховный суд по делу №6-428цс17, и оно уже обжалованию не подлежит.

«Речь идет о достаточно большой лизинговой компании, с тысячами клиентов. И все эти люди, если с ними подписаны аналогичные валютные договоры с непрозрачными и «вводящими в заблуждение» условиями (как говорится в постановлении ВСУ), теперь могут очень быстро оспорить свои соглашения по лизингу. Все основания для этого уже изложены в данном заключении Верховного суда, и они в принципе на поверхности. Поскольку людей вынуждали вносить за машины гривневые платежи по валютным договорам по непонятному непрозрачному курсу, который применял партнер «Порше Лизинг Украина» — Банк Креди Агриколь. Суды нескольких инстанций подтвердили нарушение не только профильного закона о финансовых услугах, но и закона о защите прав потребителей. Договор лизинга официально признан несправедливым и ничтожным», — отметил в разговоре с UBR.ua старший партнер адвокатской компании «Кравец и партнеры» Ростислав Кравец.

Признание кредитного договора ничтожны вовсе не значит, что средства не придется возвращать при сохранении прав на машину.

«Человек по-прежнему должен рассчитаться по займу, только уже без учета процентов, комиссий, штрафов и других дополнительных платежей. Гасится только тело долга, причем сразу вся сумма. Ведь все основные платежи насчитываются по условиям договора, который больше не действителен», — объяснил UBR.ua ситуацию управляющий партнер ЮФ «Можаев и партнеры» Михаил Можаев.

Когда именно платить — это дилемма. С одной стороны человек может дожидаться официального требования лизинговой компании по погашению основного долга, и надеется, что оно придет нескоро из-за привычной для финансистов бюрократии. А с другой — кредитор, проигравший суд, может стать в позу, и насчитать на это время привычный в таких случаях штраф — 3% плюс индекс инфляции. Потому имеет смысл сразу рассчитаться по долгам, считают юристы и рекомендуют людям получить дополнительную консультацию после суда.

Кому правоведы точно не советуют терять времени — это клиентам «Порше Лизинг Украина» и Банка Креди Агриколь с аналогичными договорами лизинга.

«Признание типового договора ничтожным на уровне Верховного суда — это серьезный аргумент. Основания для аналогичного спора, который может быть выигран. Ввязываться в подобные истории целесообразно тем, кто может махом выплатить все тело займа, и не готов платить несправедливые проценты и комиссии. Если таких денег нет, то можно провести переговоры о скидках (по процентным платежам, например) или по отсрочкам на платежи. Думаю, имея на руках проигранное в ВСУ дело, юристы лизинговой компании пойдут навстречу своим клиентам», — резюмировал Можаев.


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