В Украине закрылись еще два банка

Апекс-Банк и Промышленно-финансовый банк могут стать финансовыми компаниями.

В Украине закрылись еще два банка

Национальный банк Украины отозвал банковские лицензии у Апекс-Банка (Киев) и Промышленно-финансового банка (Кременчуг) соответственно.

Эти банки ранее приняли решение о добровольном прекращении банковской деятельности без ликвидации юридического лица.

"Возможность безболезненной трансформации в небанковское финансовое либо нефинансовое учреждение сегодня не только минимизирует риски вкладчиков и кредиторов, но и дает реальную акционерам переориентироваться на другие виды деятельности, которые могут быть более привлекательными для них и приемлемыми с точки зрения регулятора", - приводятся на сайте НБУ слова замглавы регулятора Екатерины Рожковой.

Напомним, что процедура добровольного прекращения банковской деятельности стала возможной благодаря принятию в марте 2017 закона "Об упрощении процедур реорганизации и капитализации банков". Если раньше банки могли добровольно прекратить деятельность только путем полной ликвидации, то теперь акционеры банка могут принять решение о прекращении банковской деятельности и сохранить юридическое лицо. Такое юридическое лицо может продолжить работать на рынке финансовых услуг (при условии получения соответствующих лицензий) или осуществлять другие виды хозяйственной деятельности.

Ранее Национальный банк по аналогичной процедуре отозвал банковскую лицензию у банка "Финансовый партнер". Решение о добровольном прекращении банковской деятельности принял "Кредит Оптима Банк", но регулятор пока не отзывал его лицензию.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Финансы

←+Ctrl+→

Интересные новости
В Кропивницком сгорел торговый ряд из четырех магазиновВ Кропивницком сгорел торговый ряд из четырех магазинов
Итоги внутреннего рынка фриланса 2017: заказчики потратили 180 млн грнИтоги внутреннего рынка фриланса 2017: заказчики потратили 180 млн грн
Санкции не работают: Завод Фирташа в Крыму получает сырье из НорвегииСанкции не работают: Завод Фирташа в Крыму получает сырье из Норвегии
Франция запретила добычу нефти и газа с 2040 годаФранция запретила добычу нефти и газа с 2040 года
Как живет самый молодой миллиардер в мире: велосипед вместо машины, стартап вместо ГарвардаКак живет самый молодой миллиардер в мире: велосипед вместо машины, стартап вместо Гарварда
Блок рекламы


Похожие новости
В Украине может снова подорожать электроэнергияВ Украине может снова подорожать электроэнергия
В оккупированном Крыму исчезло руководство роSSийского банка "Северный кредит"В оккупированном Крыму исчезло руководство роSSийского банка "Северный кредит"
НБУ вернул Ярославскому документы на покупку ПроминвестбанкаНБУ вернул Ярославскому документы на покупку Проминвестбанка
Специалисты инвестбанка Morgan Stanley предполагают крах биткойнаСпециалисты инвестбанка Morgan Stanley предполагают крах биткойна
В Украине за 11 месяцев грузоперевозки возросли на 2%В Украине за 11 месяцев грузоперевозки возросли на 2%
Белорусский Паритетбанк подал заявку на приобретение украинского СбербанкаБелорусский Паритетбанк подал заявку на приобретение украинского Сбербанка
Рентабельность креветочной фермы в Украине может составить почти 20 % - экспертыРентабельность креветочной фермы в Украине может составить почти 20 % - эксперты
В Украине появится единая система отчетности для финрынкаВ Украине появится единая система отчетности для финрынка
Высокий суд Англии издал приказ об аресте активов Коломойского и Боголюбова по делу ПриватбанкаВысокий суд Англии издал приказ об аресте активов Коломойского и Боголюбова по делу Приватбанка
В Украине вводят единую систему финансовой отчетностиВ Украине вводят единую систему финансовой отчетности
Последние новости
Подгружаем последние новости