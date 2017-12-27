В Украине закрылись еще два банка

Апекс-Банк и Промышленно-финансовый банк могут стать финансовыми компаниями.

Национальный банк Украины отозвал банковские лицензии у Апекс-Банка (Киев) и Промышленно-финансового банка (Кременчуг) соответственно.

Эти банки ранее приняли решение о добровольном прекращении банковской деятельности без ликвидации юридического лица.

"Возможность безболезненной трансформации в небанковское финансовое либо нефинансовое учреждение сегодня не только минимизирует риски вкладчиков и кредиторов, но и дает реальную акционерам переориентироваться на другие виды деятельности, которые могут быть более привлекательными для них и приемлемыми с точки зрения регулятора", - приводятся на сайте НБУ слова замглавы регулятора Екатерины Рожковой.

Напомним, что процедура добровольного прекращения банковской деятельности стала возможной благодаря принятию в марте 2017 закона "Об упрощении процедур реорганизации и капитализации банков". Если раньше банки могли добровольно прекратить деятельность только путем полной ликвидации, то теперь акционеры банка могут принять решение о прекращении банковской деятельности и сохранить юридическое лицо. Такое юридическое лицо может продолжить работать на рынке финансовых услуг (при условии получения соответствующих лицензий) или осуществлять другие виды хозяйственной деятельности.

Ранее Национальный банк по аналогичной процедуре отозвал банковскую лицензию у банка "Финансовый партнер". Решение о добровольном прекращении банковской деятельности принял "Кредит Оптима Банк", но регулятор пока не отзывал его лицензию.