Киевский городской совет планирует увеличить паевой взнос за землю для застройщиков до 4%, но это не должно сказаться на стоимости жилья в новостройках.

Об этом в кулуарах Киевского городского совета заявил глава бюджетной комиссии Киевсовета Андрей Странников.

«В этом году, как вы знаете, застройщики платили в паевом участии 2% - это такая 50% скидка, и на сегодняшний момент город получил более 500 миллионов гривен. А в следующем году планируется, если ничего не изменится, повысить до 4% отчисления от застройщиков. По идее цифра от паевых взносов должна увеличиваться», - отметил А. Странников.

Депутат добавил, что увеличение паевого взноса не должно повлиять на стоимость жилья в новостройках.

«Не думаю, что это повлияет на стоимость жилья в новостройках. На сегодняшний момент стоимость квартир диктует рынок, а не то, сколько платит по паевому взносу застройщик. Безусловно, есть понятие себестоимости, но сказать, что это большая нагрузка на строителей нельзя. В 2016 году мы приняли новый порядок паевого участия, и он предусматривает четкий и прозрачный процент отчислений городу за землю», - резюмировал А. Странников.

Напомним, ранее Киевский городской совет принял на рассмотрение проект бюджета столицы на 2018 год. Сам документ будет рассмотрен 21 декабря на следующе сессии Киевсовета.