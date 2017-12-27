В оккупированном Крыму исчезло руководство роSSийского банка "Северный кредит"

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РоSSийский банк "Северный кредит", который открыл свои филиалы в оккупированном Крыму, за что был внесен в санкционный список США, внезапно прекратил финансовые операции, а его руководство исчезло.

Об этом в своем блоге сообщил военно-политический обозреватель Александр Коваленко, передает Час Пик.

Преинтереснейшая ситуация сейчас происходит с банком "Северный кредит", который открыл в своё время филиалы в оккупированном Крыму, а именно в Симферополе, Севастополе и Евпатории. "Северный кредит" один из тех немногих банков, которые вышли на рынок полуострова и получили стимул для развития благодаря санкциям. В "список счастливчиков", кстати, банк попал 20 июня.

И вот, прошло всего-то полгода как "Северный кредит" простимулировал Минфин США, как учреждение прекратило проведение финансовых операций.

Ситуация следующая. На прошлой неделе банкоматы банка перестали выдавать клиентам суммы более 15 тыс рублей. 23 декабря сумма и вовсе была уменьшена до 5 тыс рублей. А 25 декабря были не только прекращены все финансовые операции, но и объявлено о том, что руководство банка не выходит на связь.

Что тут ещё можно сказать? Не выдержали санкционных благ и, не став ждать окончательного подъема с кален решили рвануть в страну, где нет экстрадиции с РФ? Все очень может быть. В любом случае, данная история очень красиво и филигранно вписывается в общую картину банковского кризиса в РФ. Если только не выяснится, что в честь Католического Рождества руководство упилось бояркой и вышло в высокодуховный астрал.


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