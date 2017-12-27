В оккупированном Крыму исчезло руководство роSSийского банка "Северный кредит"

РоSSийский банк "Северный кредит", который открыл свои филиалы в оккупированном Крыму, за что был внесен в санкционный список США, внезапно прекратил финансовые операции, а его руководство исчезло.

Об этом в своем блоге сообщил военно-политический обозреватель Александр Коваленко, передает Час Пик.

Преинтереснейшая ситуация сейчас происходит с банком "Северный кредит", который открыл в своё время филиалы в оккупированном Крыму, а именно в Симферополе, Севастополе и Евпатории. "Северный кредит" один из тех немногих банков, которые вышли на рынок полуострова и получили стимул для развития благодаря санкциям. В "список счастливчиков", кстати, банк попал 20 июня.

И вот, прошло всего-то полгода как "Северный кредит" простимулировал Минфин США , как учреждение прекратило проведение финансовых операций.

Ситуация следующая. На прошлой неделе банкоматы банка перестали выдавать клиентам суммы более 15 тыс рублей. 23 декабря сумма и вовсе была уменьшена до 5 тыс рублей. А 25 декабря были не только прекращены все финансовые операции, но и объявлено о том, что руководство банка не выходит на связь.