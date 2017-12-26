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НБУ установил официальный курс на уровне 27,95 гривны за доллар Национальный банк Украины (НБУ) установил курс гривны касательно иностранных валют на вторник, 26 декабря. Об этом сообщает сайт регулятора. По сравнению с предыдущим рабочим днем доллар подорожал на 10 копеек - до 27,95 грн. Курс евро также вырос в цене на 10 копеек и составил 33,13 грн. РоSSийский рубль незначительно подорожал - до 0,479 грн. Напомним, ранее сообщалось, курс доллара в Украине продолжил рост после скачка до трехлетнего пика.

golos.ua

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