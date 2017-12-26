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2017-12-26
НБУ установил официальный курс на уровне 27,95 гривны за доллар
Национальный банк Украины (НБУ) установил курс гривны касательно иностранных валют на вторник, 26 декабря.
Об этом сообщает
По сравнению с предыдущим рабочим днем доллар подорожал на 10 копеек - до 27,95 грн.
Курс евро также вырос в цене на 10 копеек и составил 33,13 грн.
РоSSийский рубль незначительно подорожал - до 0,479 грн.
Напомним, ранее сообщалось, курс доллара в Украине продолжил рост после скачка до трехлетнего пика.
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