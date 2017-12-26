Луганські та донецькі медики замовляють знеболювальне Кетамін вдвічі дорожче від решти України
Медики Луганщини замовляють наркотичний засіб Кетамін (розчин 50мг/мл по 2мл) по ціні 11,18 грн за ампулу, а донецькі лікарі – по 12,50 грн/амп. Про це повідомляється в системі «Прозорро».
19 грудня Троїцьке територіальне медичне об’єднання
Дещо дорожче 11 грудня у пакеті з іншими наркотичними препаратами загальною вартістю 60 тис. грн Кетамін
Це у 2,5-3 рази дорожче від середньої
Наприклад, комунальна Дрогобицька міська лікарня №1 (Львівська область) 20 грудня
Як раніше повідомляли «Наші гроші», на Донеччині лідером по поставках наркотичних засобів є комунальне підприємство «Фармація», а у Луганській області ці препарати фактично монопольно постачає КП «Луганська обласна “Фармація Північ”».
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