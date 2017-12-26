Луганські та донецькі медики замовляють знеболювальне Кетамін вдвічі дорожче від решти України

Медики Луганщини замовляють наркотичний засіб Кетамін (розчин 50мг/мл по 2мл) по ціні 11,18 грн за ампулу, а донецькі лікарі – по 12,50 грн/амп. Про це повідомляється в системі «Прозорро».

19 грудня Троїцьке територіальне медичне об’єднання уклало договір з КП «Луганська обласна “Фармація Північ”» щодо поставки наркотичних засобів на 120 тис. грн, в межах якого замовило 50 ампул Кетаміну за ціною 11,18 грн/амп (тут і далі ціни вказані з ПДВ).

Дещо дорожче 11 грудня у пакеті з іншими наркотичними препаратами загальною вартістю 60 тис. грн Кетамін замовила Міська клінічна лікарня Слов‘янська у ДКП «Фармація» – по 12,50 грн за ампулу.

Це у 2,5-3 рази дорожче від середньої ринкової ціни наркотичного засобу в аптеках – 4,58 грн/амп. Медики інших регіонів України також замовляють Кетамін дешевше – у два рази.

Наприклад, комунальна Дрогобицька міська лікарня №1 (Львівська область) 20 грудня замовила ТОВ «Аптека №44» ампулу Кетаміну за 6,60 грн. Тиврівська центральна районна лікарня (Вінницька область) 18 грудня уклала договір з ТОВ «Чернівціфармація», у якому вартість ампули Кетаміну становить 5,35 грн.

Як раніше повідомляли «Наші гроші», на Донеччині лідером по поставках наркотичних засобів є комунальне підприємство «Фармація», а у Луганській області ці препарати фактично монопольно постачає КП «Луганська обласна “Фармація Північ”».


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