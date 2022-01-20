Volkswagen тестирует новый бюджетный седан

Фотошпионы заметили во время дорожных тестов новый компактный седан VW Virtus. Компания Volkswagen его тестирует где-то на севере Швеции.

Новый Virtus тестируют в сплошном камуфляже, поэтому пока трудно сказать что-то конкретное про его дизайн. Возможно, это все же лифтбек, а не седан, но мы в этом до конца не уверены.

На данный момент известно, что компактный седан Virtus построен на платформе MQB A0-IN. Это платформа, создана специально для автомобилей, которые будут продаваться в Индии.

В линейку двигателей, скорее всего, войдут два бензиновых силовых агрегата. Это 1,0 л мотор TSI мощностью 115 л.с. и 1,5 л турбомотор мощностью 150 л.с. Коробка передач – 6-ступенчатая механическая или 7-ступенчатый DSG.

Фактически Virtus – это улучшенная версия нового седана Skoda Slavia, который официально дебютировал в конце 2021 года (его продажи еще не начались). Главное преимущество немецкого седана перед его чешским "родственником" – более богатое оснащение. У него, например, будет полностью цифровая приборная панель, панорамный люк, кресла с разными функциями и т.д.

Volkswagen официально представит VW Virtus в мае текущего года. Вскоре после этого он появится в продаже. Цены еще не известны.

Напомним, ранее стало известно, что Volkswagen к 2030 году полностью откажется от использования в своих автомобилях механической коробки передач.