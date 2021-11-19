Возвращение техосмотра в Украине: смогут ли водители обойти процедуру и купить документ

Автомастера, которые делают поддельные свидетельства о техосмотре, должны нести за это ответственность, так же, как и водители, которые их покупают.

Об этом в эфире Апостроф Live на Апостроф TV рассказал автоэксперт Александр Федченко.

«Должен быть контроль на дороге. Сейчас полиция закупила специальные автомобили, которые будут останавливать гражданские авто и проверять СО2, протекторы на шинах, свет и так далее. И вот они останавливают, проверяют на СО2, а машина чадит, она не отвечает нормам. Тогда проверяют, когда авто проходило техосмотр, и, если, например, автомобиль был у меня на техосмотре вчера, то полиция должна приходить ко мне, и я потеряю лицензию. Потому я куму не дам эту справку. Конечно, кто-то другой может так поступить. Но если действительно будет контроль, и кого-то контролирующие органы посетят и он потеряет право на техосмотр, то кумовство быстро прекратится», — говорит эксперт о том, как решить проблему поддельных документов о прохождении технического осмотра.

Он также считает, что за такое правонарушение водителям должны выписывать значительные штрафы, как это делают в европейских странах.

«Это должен быть штраф. В Европе очень большие штрафы, там даже машину могут отобрать, если ты не проходишь техосмотр», — добавляет Федченко.