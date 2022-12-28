В Україні відклали запровадження обов'язкового техогляду авто: документ та всі подробиці

В Україні відклали запровадження обов'язкового техогляду для легкових автомобілів у зв'язку з повномасштабної війною. Після завершення воєнного стану відповідний законопроєкт доопрацюють і вже тоді впровадять реформу, яка є частиною Угоди про асоціацію з ЄС.

Про це повідомили в Міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури у відповіді на запит UBR.ua.

Україна вже перевищила визначені терміни запровадження обов'язкового техогляду для всіх транспортних засобів у межах європейських директив, але законопроєкт досі не внесли на розгляд Верховної Ради.

У зв'язку з цим і повномасштабною війною Мінінфраструктури планує зайнятися реформуванням системи обов'язкового технічного контролю транспортних засобів уже після завершення воєнного стану, оскільки зараз відомство вирішило сконцентуватися на забезпеченні функціонування інфраструктури.

"Там пояснили, що спершу після підписання Угоди про асоціацію Україна, з-поміж інших директив і норм законодавства ЄС, зобов'язалася імплементувати норми директиви №2009/40. Її положення, зокрема щодо обов'язкового техогляду, мали бути впроваджені в українське законодавство для всіх без винятку транспортних засобів у країні за 5 років після ратифікації Угоди, тобто до 2019 року. Однак у 2018 році вказану директиву скасували та її замінила ухвалена в 2017 році директива №2014/45", - додали в UBR.

Як зазначив голова громадської спілки "Суб'єкти тестування транспорту на придатність до експлуатації" (СТТ) Ігор Черненко, європейські директиви розписують особливості проходження техогляду, вимоги до обладнання, персоналу, однак засадничий момент, чи мають приватні легкові автомобілі проходити техогляд, визначено самою угодою про асоціацію. І тому Україна прострочуємо свої зобов'язання щодо впровадження техогляду. Наразі терміни продовжили, але не відомо на який час.


Ліза Бровко, Апостроф





Интересные новости
Hyundai показав кросовер Kona нового поколінняHyundai показав кросовер Kona нового покоління
Ціни на пальне змінилися: АЗС оновили цінники на бензин, дизель та автогаз перед Новим рокомЦіни на пальне змінилися: АЗС оновили цінники на бензин, дизель та автогаз перед Новим роком
У Києві припинили роботу трамваїв і тролейбусів на тлі дефіциту в енергосистеміУ Києві припинили роботу трамваїв і тролейбусів на тлі дефіциту в енергосистемі
Автомобілі Hyundai та Kia отримають новий 1,5 л бензиновий двигунАвтомобілі Hyundai та Kia отримають новий 1,5 л бензиновий двигун
В Україні відклали запровадження обов'язкового техогляду авто: документ та всі подробиціВ Україні відклали запровадження обов'язкового техогляду авто: документ та всі подробиці
Блок рекламы


Похожие новости
Ціни на пальне змінилися: АЗС оновили цінники на бензин, дизель та автогаз перед Новим рокомЦіни на пальне змінилися: АЗС оновили цінники на бензин, дизель та автогаз перед Новим роком
ВСУ отримають бронеавтомобілі Gurkha для евакуації пораненихВСУ отримають бронеавтомобілі Gurkha для евакуації поранених
У Дніпрі водій автобуса влаштував Новий рік для пасажирів просто в салоні: фоторепортажУ Дніпрі водій автобуса влаштував Новий рік для пасажирів просто в салоні: фоторепортаж
Українські АЗС показали нові ціни на бензин, дизель та автогаз на початку тижняУкраїнські АЗС показали нові ціни на бензин, дизель та автогаз на початку тижня
Майже задарма: які вживані авто зі США можна купити за ціною до 1000 гривеньМайже задарма: які вживані авто зі США можна купити за ціною до 1000 гривень
В автошколах зміниться процес іспитів на отримання водійських правВ автошколах зміниться процес іспитів на отримання водійських прав
Автомобілі Hyundai та Kia отримають новий 1,5 л бензиновий двигунАвтомобілі Hyundai та Kia отримають новий 1,5 л бензиновий двигун
Кількість нових електрокарів за рік зросла на третину: які авто вибирають українці в блекаутКількість нових електрокарів за рік зросла на третину: які авто вибирають українці в блекаут
GM через денні ходові вогні відкликає 825 000 автомобілівGM через денні ходові вогні відкликає 825 000 автомобілів
Експерт розповів, на які автомобілі збільшився попит в УкраїніЕксперт розповів, на які автомобілі збільшився попит в Україні
Последние новости
Подгружаем последние новости