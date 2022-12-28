В Україні відклали запровадження обов'язкового техогляду авто: документ та всі подробиці

В Україні відклали запровадження обов'язкового техогляду для легкових автомобілів у зв'язку з повномасштабної війною. Після завершення воєнного стану відповідний законопроєкт доопрацюють і вже тоді впровадять реформу, яка є частиною Угоди про асоціацію з ЄС.

Про це повідомили в Міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури у відповіді на запит UBR.ua.

Україна вже перевищила визначені терміни запровадження обов'язкового техогляду для всіх транспортних засобів у межах європейських директив, але законопроєкт досі не внесли на розгляд Верховної Ради.

У зв'язку з цим і повномасштабною війною Мінінфраструктури планує зайнятися реформуванням системи обов'язкового технічного контролю транспортних засобів уже після завершення воєнного стану, оскільки зараз відомство вирішило сконцентуватися на забезпеченні функціонування інфраструктури.

"Там пояснили, що спершу після підписання Угоди про асоціацію Україна, з-поміж інших директив і норм законодавства ЄС, зобов'язалася імплементувати норми директиви №2009/40. Її положення, зокрема щодо обов'язкового техогляду, мали бути впроваджені в українське законодавство для всіх без винятку транспортних засобів у країні за 5 років після ратифікації Угоди, тобто до 2019 року. Однак у 2018 році вказану директиву скасували та її замінила ухвалена в 2017 році директива №2014/45", - додали в UBR.

Як зазначив голова громадської спілки "Суб'єкти тестування транспорту на придатність до експлуатації" (СТТ) Ігор Черненко, європейські директиви розписують особливості проходження техогляду, вимоги до обладнання, персоналу, однак засадничий момент, чи мають приватні легкові автомобілі проходити техогляд, визначено самою угодою про асоціацію. І тому Україна прострочуємо свої зобов'язання щодо впровадження техогляду. Наразі терміни продовжили, але не відомо на який час.