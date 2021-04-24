Украинская компания впервые победила Skoda в конкурсе на поставку троллейбусов в Чехии

Корпорация "Богдан" поставит шесть новых троллейбусов в город Иглава.

Украинскому производителю автобусов и троллейбусов "Богдан" впервые удалось проникнуть на рынок Чехии и победить в тендере чешского производителя Skoda.

Об этом пишет издание ZDOPRAVY.CZ, сообщает "Европейская правда".

В сотрудничестве с компанией Tram for Envi корпорация "Богдан" поставит шесть новых троллейбусов в город Иглава. Транспортная компания города (DPMJ) заплатит за них 71,4 миллиона крон (около $ 3,5 млн).

Подписание контракта следует из данных в чешском реестре договоров. Покупка будет финансироваться с помощью европейской субсидии. Согласно контракту, это будет троллейбус BOGDAN T70120, который должен быть поставлен в течение 14 месяцев.

Это будет двухосный низкопольный частичный троллейбус, который может частично выезжать за пределы контактной сети. Значительная часть троллейбуса должна иметь чешские детали, например оборудование Cegelec.

Чешско-украинская ассоциация победила Skoda Electric в конкурентной борьбе: за шесть троллейбусов она заявила 71,4 миллиона крон, Skoda, в свою очередь, - 82,74 миллиона крон. Таким образом, один троллейбус стоит 11,9 миллиона крон, в случае с Skoda - 13,7 миллиона крон.