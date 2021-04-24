Украинская компания впервые победила Skoda в конкурсе на поставку троллейбусов в Чехии

Корпорация "Богдан" поставит шесть новых троллейбусов в город Иглава.

Украинская компания впервые победила Skoda в конкурсе на поставку троллейбусов в Чехии
Фото: radikal.ru

Украинскому производителю автобусов и троллейбусов "Богдан" впервые удалось проникнуть на рынок Чехии и победить в тендере чешского производителя Skoda.

Об этом пишет издание ZDOPRAVY.CZ, сообщает "Европейская правда".

В сотрудничестве с компанией Tram for Envi корпорация "Богдан" поставит шесть новых троллейбусов в город Иглава. Транспортная компания города (DPMJ) заплатит за них 71,4 миллиона крон (около $ 3,5 млн).

Подписание контракта следует из данных в чешском реестре договоров. Покупка будет финансироваться с помощью европейской субсидии. Согласно контракту, это будет троллейбус BOGDAN T70120, который должен быть поставлен в течение 14 месяцев.

Это будет двухосный низкопольный частичный троллейбус, который может частично выезжать за пределы контактной сети. Значительная часть троллейбуса должна иметь чешские детали, например оборудование Cegelec.

Чешско-украинская ассоциация победила Skoda Electric в конкурентной борьбе: за шесть троллейбусов она заявила 71,4 миллиона крон, Skoda, в свою очередь, - 82,74 миллиона крон. Таким образом, один троллейбус стоит 11,9 миллиона крон, в случае с Skoda - 13,7 миллиона крон.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Открытие новых станций метро в Днепре официально отложили на 2024 годОткрытие новых станций метро в Днепре официально отложили на 2024 год
К 2025 году Toyota выпустит линейку из 15-ти электрокаровК 2025 году Toyota выпустит линейку из 15-ти электрокаров
У берегов Бали исчезла индонезийская субмарина с 53 людьми на бортуУ берегов Бали исчезла индонезийская субмарина с 53 людьми на борту
Вертолет ГСЧС доставил 46-летнюю женщину с инфарктом из Турки во ЛьвовВертолет ГСЧС доставил 46-летнюю женщину с инфарктом из Турки во Львов
НБУ приостановил лицензии четырех страховщиков ОСАГОНБУ приостановил лицензии четырех страховщиков ОСАГО
Блок рекламы


Похожие новости
Skoda показала новую FabiaSkoda показала новую Fabia
Авиакомпания ОАЭ выплатила 3,7 млн грн штрафа за полеты над оккупированным КрымомАвиакомпания ОАЭ выплатила 3,7 млн грн штрафа за полеты над оккупированным Крымом
В Сети показали самые ржавые автомобили SkodaВ Сети показали самые ржавые автомобили Skoda
Kia показала нового соперника Skoda OctaviaKia показала нового соперника Skoda Octavia
Skoda представила обновленный KodiaqSkoda представила обновленный Kodiaq
В Сети впервые показали новый Honda CR-VВ Сети впервые показали новый Honda CR-V
Спасатели впервые с начала 90-х годов осуществили аэромедицинскую эвакуацию больногоСпасатели впервые с начала 90-х годов осуществили аэромедицинскую эвакуацию больного
На Львовщине суд впервые оштрафовал пьяного водителя по новому законуНа Львовщине суд впервые оштрафовал пьяного водителя по новому закону
В Сети впервые показали Duster GrandВ Сети впервые показали Duster Grand
В Сети показали обновленный Skoda KodiaqВ Сети показали обновленный Skoda Kodiaq
Последние новости
Подгружаем последние новости