Нова Skoda Octavia отримала 5 зірок у краш-тестах Euro NCAP

Skoda Octavia четвертого покоління отримала найвищу оцінку за безпеку – 5 зірок – за результатами європейських краш-тестів Euro NCAP. Вона набрала 81% з максимально можливих балів. Про це повідомив український офіс компанії Skoda.

Нова Skoda Octavia отримала 5 зірок у краш-тестах Euro NCAP

Зокрема, нова Octavia отримала 86% балів із максимально можливих за захист дорослих пасажирів, 84% балів за захист дітей-пасажирів, а за системи допомоги водію – 81%.

Слід зазначити, що системи допомоги водієві у Octavia четвертого покоління краще, ніж у моделі третього покоління. Ці системи за результатами краш-тестів Euro NCAP у 2019 році здобули 79% балів.

Skoda Octavia зараз у стандартній комплектації оснащується центральною подушкою безпеки між водієм та переднім пасажиром, що значно знижує ризик травми при ДТП. Крім того, у базі є колінна подушка безпеки для водія. В Україні колінну подушку безпеки для водія пропонують як опцію.

Нова Skoda Octavia отримала 5 зірок у краш-тестах Euro NCAP

Слід виділити наявність системи автоматичного гальмування, коли існує можливість зіткнення на перехресті або з велосипедистом, який перетинає смугу руху. В Україні така система доступна частково.

Раніше глава компанії Skoda Клаус Зелмер сказав, що автомобілі Skoda отримають більш характерний дизайн.


Максимов Віталій, Тудей





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