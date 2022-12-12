Чеська компанія Skoda може припинити продавати свої автомобілі у Китаї. Таку заяву зробив генеральний директор чеського автогіганта Клаус Зеллмер, повідомляє німецьке видання Automobilwoche.

За його словами, у Китаї дуже велика конкуренція серед автовиробників, тому, можливо, компанії Skoda потрібно зосередитись на ринку Індії. Зеллмер сказав, що рішення про те, залишатися в Піднебесній чи ні, ухвалять у 2023 році.

Зеллмер не виключив, що Skoda залишиться в Китаї, але перестане випускати автомобілі на своєму китайському заводі. Тобто на китайський ринок чеські автомобілі ввозитимуть із-за кордону.

У 2021 році Skoda продала у Китаї 71 000 автомобілів. Більше було продано лише у Німеччині, Росії та Чехії. У РФ чеські автомобілі з 2022 року не продають. Тим часом, ще кілька років тому Китай був найбільшим ринком для чеського автогіганта. Так, у 2018 році там продали близько 341 тисячі автомобілів Skoda.

Що ж до Індії, то це теж один із найбільших автомобільних ринків у світі. Там сильні позиції японських автовиробників. Skoda вважає, що для неї індійський ринок перспективніший.

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