В Конгрессе США назвали виновников катастроф Boeing 737 МАХ в Эфиопии и Индонезии

В двух авиакатастрофах погибли 346 человек.

Специальная комиссия Палаты представителей Конгресса США завершила расследование двух катастроф самолетов Boeing 737 МАХ в Эфиопии и Индонезии, жертвами которых стали 346 человек.

В докладе по результатам полуторагодового расследования эти авиакатастрофы названы "ужасной кульминацией" ошибок, допущенных компанией-производителем и Федеральным авиационным управлением США (FAA).

Об этом сообщает Радио Свобода.

В ходе расследования было установлено, что специалисты Boeing допустили "ложные предположения о конструкции и характеристиках" самолета, особенно в отношении ключевой компьютерной системы безопасности MCAS, связанной с авариями в Эфиопии и Индонезии.

"Федеральное авиационное управление не смогло осуществить надзор за Boeing и процессом сертификации самолета", - отмечается в докладе, где подробно описан процесс получения компанией одобрения FAA, несмотря на проблемы в конструкции самолета.

Авторы доклада пришли к выводу, что концерн Boeing был заинтересован в сокращении затрат и ускорении выпуска Boeing 737 МАХ на рынок, чтобы составить конкуренцию лайнеру Airbus A320neo.

Мораторий на полеты самолетов модели 737 МАХ был введен практически во всех странах мира, включая США , в марте 2019 года, после катастрофы в Эфиопии, жертвами которой стали 157 человек. Согласно предварительным данным расследования, причиной аварии в Эфиопии и самолета той же модели в Индонезии в октябре 2018 года стали ошибки в программном обеспечении. Оба раза, как утверждается, сломался датчик, и система ошибочно начала свою работу, направив самолет к земле. Это с оговорками признал и президент корпорации Boeing Деннис Мюиленбург.