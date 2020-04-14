В Европе заметили эксклюзивный Bentley из Украины

В польском Познани засняли редкий Bentley Continental R 90-х. Примечательно, что у автомобиля украинские номера Львовской области. Пишет Топжыр .

Фото: instagram.com/lvivcars

Интересно, что элитное купе Бентли Континентал заметили на парковке недорогого польского супермаркета Biedronka. Это все равно, что авто засветился бы возле АТБ.

По-видимому, владелец не боится путешествовать на не новом авто в Европу. Хотя в базе данных за этим номером почему-то числится Acura.