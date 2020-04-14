2020-04-14
В Европе заметили эксклюзивный Bentley из Украины
В польском Познани засняли редкий Bentley Continental R 90-х. Примечательно, что у автомобиля украинские номера Львовской области. Пишет
Фото: instagram.com/lvivcars
Интересно, что элитное купе Бентли Континентал заметили на парковке недорогого польского супермаркета Biedronka. Это все равно, что авто засветился бы возле АТБ.
По-видимому, владелец не боится путешествовать на не новом авто в Европу. Хотя в базе данных за этим номером почему-то числится Acura.
Для справки: Bentley Continental R выпускали в 1991-2003 годах. В зависимости от версии и года выпуска, автомобиль оснащали 6,75-литровым V8 твин-турбо мощностью 330-428 л. с. К слову, это не единственное такое купе Бентли в Украине – подобные авто есть и в Киеве.