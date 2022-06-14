2022-06-14
Водительские права в Украине можно обменять на европейские: инструкция
В Украине упростили получение водительских прав, кроме того, в сервисных центрах МВД на территории Украины можно обменять старое удостоверение водителя на аналогичный документ европейского образца.
Об этом сообщается на Портале МВД, информирует
Отмечается, что сервисный центр МВД Украины адаптирует украинское водительское удостоверение к документам Европейского Союза.
Сейчас вместо пиктограмм, например, очки, на водительском удостоверении размещены коды, которые также используются в европейском водительском удостоверении.
Также в водительских удостоверениях есть отметка о сдаче практического экзамена на авто с автоматической коробкой передач в виде кода "78".
Что нужно для обмена водительского удостоверения:
- паспорт;
- копия ИНН;
- водительское удостоверение.
Лена Руденко, Апостроф