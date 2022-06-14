Водительские права в Украине можно обменять на европейские: инструкция

В Украине упростили получение водительских прав, кроме того, в сервисных центрах МВД на территории Украины можно обменять старое удостоверение водителя на аналогичный документ европейского образца.

Об этом сообщается на Портале МВД , информирует Апостроф .

Отмечается, что сервисный центр МВД Украины адаптирует украинское водительское удостоверение к документам Европейского Союза.

Сейчас вместо пиктограмм, например, очки, на водительском удостоверении размещены коды, которые также используются в европейском водительском удостоверении.

Также в водительских удостоверениях есть отметка о сдаче практического экзамена на авто с автоматической коробкой передач в виде кода "78".

Что нужно для обмена водительского удостоверения: