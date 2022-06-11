В Украине заметили новый спорткар Porsche - стоит больше 6 млн: фото

Во Львове появился новый экстремальный спорткар Porsche 911 GT3, который стоит более 6 миллионов гривен.

Об этом сообщает "Топ Жыр", информирует Апостроф .

Спорткар был без номеров.

"Это официальное авто, а потому о бесплатной растаможке речи не идет", - говорится в сообщении.

Этот Porsche имеет атмосферный двигатель, 4,0-литровая оппозитная шестерка развивает 510 лошадиных сил при 9 тысяч об/мин. Производитель предлагает еще на выбор 6-ступенчатую механическую КПП или 7-ступенчатый робот PDK.

В то же время автомобиль может разгоняться до 100 км/ч за 3,4 секунды и развивает 318 км/час. Porsche 911 GT3 имеет хорошую аэродинамику и новую двухрычажную переднюю подвеску и керамический тормоз.

Фото: @lviv.carspot

Фото: @lviv.carspot

Фото: @lviv.carspot

мы писали, днепрянин собрал одну из самых больших коллекций в мире спортивных автомобилей Porsche. Предприниматель Станислав Виленский имеет 30 автомобилей немецкой марки, среди которых есть довольно редкие экземпляры.