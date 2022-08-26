Bentley представила найпотужнішу модель компанії: як виглядає розкішне купе

Британський виробник і продавець розкішних автомобілів Bentley представив найпотужніший автомобіль у своїй історії – купе Bentley Mulliner Batur. Хоча компанія випускає все більше електромобілів, вона все ж таки повністю не відмовляється від двигуна внутрішнього згоряння, інформує Апостроф .

Про це розповідає Carscoops.

Bentley Mulliner Batur оснащений модернізованою версією 6,0-літрового двигуна W12 із подвійним турбонаддувом. Інженери оснастили його новим повітрозабірником, модернізованими турбокомпресорами, потужними проміжними охолоджувачами та численними перекалібруванням.

Завдяки всім цим змінам двигун розвиває потужність понад 730 л. з крутним моментом 1000 Нм. Він з'єднаний з восьмиступінчастою коробкою з подвійним зчепленням. Модель також оснащена системою керування чотирма колесами, векторизацією моменту, що крутить, і електронним диференціалом підвищеного тертя.

Загалом планується випустити 18 одиниць Bentley Mulliner Batur, базова ціна – 1,95 мільйонів доларів США . Майбутні власники зможуть вибирати колір та оздоблення практично кожної поверхні Batur.

Інтер'єр можна індивідуалізувати, а клієнти можуть замовити все, від композитного шпону з натурального волокна до традиційнішої дерев'яної обробки. Деякі елементи керування доступні з 18-каратного золота, надрукованого на 3D-принтері.

Після того, як клієнти створять свій ідеальний автомобіль, Mulliner збиратиме його вручну протягом декількох місяців. Якщо все піде за планом, перші поставки мають відбутися у середині 2023 року.