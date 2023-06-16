Укрзалізниця потрапила у скандал: у жіночі купе не пускають хлопчиків з 6-річного віку

Укрзалізниця 12 червня запустила пілотний проект – жіночі купе. Навколо компанії виник скандал через неможливість матерів їздити поїздами разом з синами з 6-річного віку.

Стало відомо, що у жіночих купе не має бути як чоловіків, так і хлопчиків-дошкільнят. З проблемою зіткнулася одна із пасажирок Юлія Шило. Жінка розповіла про свою ситуацію на сторінці у Facebook.

Інтернет-користувачка стала однією з перших українок, які скористалися новим сервісом від Укрзалізниці. Вона планувала подорожувати разом з 6-річним сином. Проте з'ясувалося, що послуга доступна лише жінкам з дітьми до 5-річного віку.

"Поясніть. А якого беня я з сином 6 років не можу користуватися жіночим вагоном? Тобто, до 5 - ок, а далі вже міскузі, дами, раз народили У-хромосому? Усі жінки рівні, але мами дівчаток рівніші?" – зазначила Шило.

В Укрзалізниці повідомили, що при попаданні "якимось дивом" у купе чоловіка потрібно відразу звертатися до провідника – і питання вирішать:

"Це пілотний проект, який продовжуємо вдосконалюватися. Поділіться враженнями після подорожі, щоб допомогти зробити залізничні поїздки більш комфортними".

Нагадаємо, що продаж квитків у жіночі купе здійснюватиметься лише у мобільному додатку Укрзалізниці. Поїзди з жіночими купе в ньому маркуватимуться, а посадка у такі купе буде доступна виключно жінкам та дітям до шести років.

Вартість проїзду не відрізняється від звичайної, але кількість квитків на одне замовлення обмежена чотирма. Жіночі купе тестують за такими напрямками:

• №41 Дніпро – Трускавець;

• №81 Київ – Ужгород;

• №15 Харків – Ясіня;

• №75 Київ – Кривий Ріг.

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