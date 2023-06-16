Укрзалізниця потрапила у скандал: у жіночі купе не пускають хлопчиків з 6-річного віку

Укрзалізниця 12 червня запустила пілотний проект – жіночі купе. Навколо компанії виник скандал через неможливість матерів їздити поїздами разом з синами з 6-річного віку.

Укрзалізниця потрапила у скандал: у жіночі купе не пускають хлопчиків з 6-річного віку

Стало відомо, що у жіночих купе не має бути як чоловіків, так і хлопчиків-дошкільнят. З проблемою зіткнулася одна із пасажирок Юлія Шило. Жінка розповіла про свою ситуацію на сторінці у Facebook.

Інтернет-користувачка стала однією з перших українок, які скористалися новим сервісом від Укрзалізниці. Вона планувала подорожувати разом з 6-річним сином. Проте з'ясувалося, що послуга доступна лише жінкам з дітьми до 5-річного віку.

"Поясніть. А якого беня я з сином 6 років не можу користуватися жіночим вагоном? Тобто, до 5 - ок, а далі вже міскузі, дами, раз народили У-хромосому? Усі жінки рівні, але мами дівчаток рівніші?" – зазначила Шило.

В Укрзалізниці повідомили, що при попаданні "якимось дивом" у купе чоловіка потрібно відразу звертатися до провідника – і питання вирішать:

"Це пілотний проект, який продовжуємо вдосконалюватися. Поділіться враженнями після подорожі, щоб допомогти зробити залізничні поїздки більш комфортними".

Нагадаємо, що продаж квитків у жіночі купе здійснюватиметься лише у мобільному додатку Укрзалізниці. Поїзди з жіночими купе в ньому маркуватимуться, а посадка у такі купе буде доступна виключно жінкам та дітям до шести років.

Укрзалізниця потрапила у скандал: у жіночі купе не пускають хлопчиків з 6-річного віку

Вартість проїзду не відрізняється від звичайної, але кількість квитків на одне замовлення обмежена чотирма. Жіночі купе тестують за такими напрямками:

• №41 Дніпро – Трускавець;
• №81 Київ – Ужгород;
• №15 Харків – Ясіня;
• №75 Київ – Кривий Ріг.

Раніше повідомлялося про скандал Укрзалізниці через нові вагони: пасажир показав сервіс, який отримав за 734 грн.


Леся Ловіцька, Тудей





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