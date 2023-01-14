Suzuki представила новий дешевий купе-кросовер: фото та характеристики

Поки в Кременчуці виставили на продаж ЗАЗ-966 1971 року за 25 тисяч доларів, на виставці Auto Expo'23 в індійському Нью-Делі тим часом пройшла презентація купе-кросовера Suzuki Fronx.

Як повідомляє ресурс Сarscoops, новий представник японського автопрому надійде у продаж у квітні, за ціною приблизно близько 12 тисяч доларів, інформує Апостроф .

Автомобіль Suzuki Fronx побудований на платформі хетчбека Baleno і за розмірами авто можна порівняти з Toyota Yaris Cross і Ford Puma.

Габарити:

Довжина - 3995 мм

Ширина - 1765 мм

Висота - 1550 мм

Колісна база - 2650 мм

Передня частина авто виконана в дусі кросовера S-Cross і Suzuki Grand Vitara - з широкими решітками радіатора і "двоповерховою" оптикою.

Автомобілю дизайнери встановили розширені крила, похилий дах та широкі фари.

Салон Suzuki Fronx був "вкрадений" у Grand Vitara, у якого також запозичили кермо та центральну панель з 9-дюймовим екраном.

Об'єм багажника Suzuki Fronx склав майже 310 літрів.

Кросовер Suzuki Fronx оснастили 1,2-літровою бензиновою четвіркою на 92 к.с. з 5-ступінчастою механічною коробкою передач і 5-ступінчастим роботом на вибір, а також 1,0-літровим 100-сильним турбомотором з "механікою" та 6-ступінчастим "автоматом".