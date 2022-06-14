Общественный транспорт в Европе: названы страны, в которых не нужно платить за проезд

В то время как некоторые страны Европы отменили с июня бесплатный проезд для украинских беженцев, есть и те, в которым проезд в общественном транспорте был и остается бесплатным для всех. Речь идет о Люксембурге, Мальте, Франции и еще ряде европейских стран.

Люксембург

Это первая страна в мире, которая с 1 марта 2020 года сделала проезд в общественном транспорте бесплатным для всех. Пользоваться общественным транспортом бесплатно могут не только местные жители, но и туристы, а также беженцы из других стран. Люксембург имеет рекордное количество пассажиров, которые приезжают на работу из соседних стран. Бесплатный проезд на общественном транспорте финансируется в Люксембурге из госбюджета.

Мальта

Мальта введет бесплатный общественный транспорт с 1 октября 2022 года. Таким образом она станет второй европейской страной, которая отменит продажу билетов. Правительство хочет уменьшить зависимость людей от автомобилей, поэтому будет мотивировать пересаживаться их на общественный транспорт. Бесплатный общественный транспорт на Мальте финансируется за счет налогов. Все жители, оформившие специальные проездные билеты, в дальнейшем смогут пользоваться общественным транспортом бесплатно. Туристам для бесплатного проезда нужно будет оформить билеты до прибытия на Мальту.

Франция

Во Франции проезд в общественном транспорте платный, но в одном городе действуют особые правила. Это французский город Дюнкерк на Нормандском побережье. Здесь бесплатно пользоваться общественным транспортом можно уже с 2018 года. Задачей правительства было пересадить людей на общественный транспорт и сократить поток машин. Это сделать удалось. Многие местные жители действительно пересели на общественный транспорт и даже продали свои машины.

Ранее сообщалось, что в Германии можно передвигаться по стране до конца лето всего за 9 евро в месяц.