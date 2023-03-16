Україна та ЄС ще на рік продовжили "транспортний безвіз"

Україна та Європейський Союз домовилися продовжити дію Угоди про лібералізацію вантажних перевезень автомобільним транспортом своїми територіями ще на один рік – до 30 червня 2024 року. Рішення було схвалене в ході першого засідання Спільного комітету щодо цієї угоди, повідомило Міністерство інфраструктури України у Facebook .

Там нагадали, що документ було підписано в червні минулого року. Він скасовує для українських перевізників необхідність отримувати відповідні дозволи на двосторонні чи транзитні перевезення через держави ЄС. Згідно з нею, водіям обох сторін також не потрібно мати міжнародне посвідчення.

"За перший рік домовленість довела свою практичну ефективність. За період її дії обсяги двосторонніх та транзитних автомобільних вантажоперевезень зросли на понад 50%", – зазначив віцепрем'єр-міністр з відновлення України Олександр Кубраков.

За його словами, наша держава зараз також розвиває логістичну інфраструктуру на кордоні спільно з європейськими партнерами.