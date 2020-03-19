В Украине стартовал масштабный ремонт автомобильных дорог

«Укравтодор» осуществляет реконструкцию дорог в 21-й области страны 127 объектах.

Соответствующую информацию обнародовал руководитель Государственного агентства автомобильных дорог Александр Кубраков.

По его словам, карантин никак не повлиял на так называемое «большое строительство». Кроме того, в некоторых случаях даже поспособствовал более раннему началу ремонта в районе пунктов пропуска на границе из-за отсутствия автомобильного движения.

Александр Кубраков добавил, что в «Укравтодоре» следят за тем, чтоб подрядчики выполняли все требования по обеспечению безопасности своих сотрудников.

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