2020-03-19
В Украине стартовал масштабный ремонт автомобильных дорог
«Укравтодор» осуществляет реконструкцию дорог в 21-й области страны 127 объектах.
Соответствующую информацию обнародовал руководитель Государственного агентства автомобильных дорог Александр Кубраков.
По его словам, карантин никак не повлиял на так называемое «большое строительство». Кроме того, в некоторых случаях даже поспособствовал более раннему началу ремонта в районе пунктов пропуска на границе из-за отсутствия автомобильного движения.
Александр Кубраков добавил, что в «Укравтодоре» следят за тем, чтоб подрядчики выполняли все требования по обеспечению безопасности своих сотрудников.