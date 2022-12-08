Автобуси розвертає поперек дороги: дороги Дніпра зранку покрила сильна ожеледиця, відео

Через сильну ожеледицю у Дніпрі 8 грудня на дорогах сталося безліч аварій, місто у заторах, а транспортні засоби заносить немов на ковзанці, інформує Апостроф .

Про це свідчать фото і відео місцевих Telegram-каналів.

Зазначається, що комунальники працюють над ліквідацією непогоди у місці та її наслідки - спецтехнікою посипають дороги сумішшю відсіву та солі та піско-соляною сумішшю для кращого зчеплення з дорожнім покриттям. У першу чергу забезпечується безпека руху на особливо небезпечних ділянках (мости, шляхопроводи, підйоми та спуски доріг).

Повідомляється, що роботи постійно тривають, проте через дощ та мінусову температуру на вулиці утворюється новий лід.

Через ожеледицю у Дніпрі сталося безліч аварій та утворилися затори, а також затримки у русі громадського транспорту. При цьому, частина маршрутів громадського транспорту зупинила свою роботу або працює в оперативному режимі з великими інтервалами. Це стосується маршрутів, що рухаються пр. Д. Яворницького, пр. Гагаріна, пр. Богдана Хмельницького, вул. Робоча, вул. Кротова, вул. Космічна.

На опублікованих відео видно, як деякий транспорт буксує і не може зрушити з місця, автобуси не реагують на жодні дії водія і ковзають по дорозі неначе на ковзанці – один із них розвернуло на 360 градусів. У той же час автомобілі їдуть дуже повільно та обережно, а водії намагаються втримати ситуацію під контролем. Безліч аварій на мостах, шляхопроводах та крутих спусках.