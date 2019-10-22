Внешность новой Skoda Octavia раскрыли досрочно.

В онлайн-конфигураторе на немецком сайте «Шкоды» на некоторое время по ошибке вывесили изображение «Октавии» следующего поколения. Машину покажут только 11 ноября, хотя достаточно полное представление о ее внешности дали многочисленные шпионские снимки и отчасти фирменные скетчи.

Внешность новой Skoda Octavia раскрыли досрочно.

Лифтбек и универсал (его, скорее всего, покажут сразу) станут крупнее. «Октавия» и без того числится переростком гольф-класса, а преемница, вероятно, станет полноценным игроком следующего сегмента. Ее место в иерархии уже занял хэтчбек Scala. Пришедший на смену «Рапиду» из В-класса, он перешел в сегмент С. Но главное в другом: модель избавилась от сомнительного четырехфарного дизайна – прощального «подарка» дизайнера Кабана поклонникам марки.

Новые технологии и увеличение габаритов неминуемо приведут к удорожанию пятидверок. Впрочем, представители марки уверяют: Skoda не стремится в премиум, и Octavia останется доступной массовому покупателю. У нас модель появится во второй половине 2020 года. До нее ждем кроссовер Karoq и следующее поколение «Рапида». Но уже сейчас «Октавию» по продажам обставляет большой кроссовер Kodiaq.

До «Октавии» 24 октября будет рассекречен «восьмой» Volkswagen Golf. Его премьеру ждали во Франкфурте, но компания сделала ставку на электрический ID.3, отодвинув показ «Гольфа» на потом. Узнав подробности о немецком хэтче, можно будет с большой долей уверенности сказать, какие моторы поставят на чешские пятидверки.

Коды для вставки в блог\форум



Вспомним другие новости из этого раздела?


Транспорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
Киевский метрополитен вводит новые правила: запрещено петь и обнажатьсяКиевский метрополитен вводит новые правила: запрещено петь и обнажаться
Журналисты проверили Uber Shuttle. У водителей не нашли нужной категории прав, у сервиса — лицензийЖурналисты проверили Uber Shuttle. У водителей не нашли нужной категории прав, у сервиса — лицензий
В США летящий самолет столкнулся с автомобилемВ США летящий самолет столкнулся с автомобилем
Безопасность автомобилей Lego проверили в краш-тестеБезопасность автомобилей Lego проверили в краш-тесте
До конца года "Укразализныця" запустит в Борисполь дополнительный поезд украинского производстваДо конца года "Укразализныця" запустит в Борисполь дополнительный поезд украинского производства
Блок рекламы


Похожие новости
Skoda показала на скетчах новую Octavia.Skoda показала на скетчах новую Octavia.
Jeep Wrangler Rubicon против Skoda Kodiaq vRS: дрэг-гонкаJeep Wrangler Rubicon против Skoda Kodiaq vRS: дрэг-гонка
Новый водородный автомобиль Toyota Mirai удивляет внешностьюНовый водородный автомобиль Toyota Mirai удивляет внешностью
СМИ раскрыли характеристики Porsche Taycan.СМИ раскрыли характеристики Porsche Taycan.
Фотошпионы заглянули в салон новой Skoda Octavia.Фотошпионы заглянули в салон новой Skoda Octavia.
Opel Astra полностью сменил моторы и слегка - внешность.Opel Astra полностью сменил моторы и слегка - внешность.
"Укрзализныця" объявила тендер на ремонт двухэтажных поездов Skoda"Укрзализныця" объявила тендер на ремонт двухэтажных поездов Skoda
Skoda показала построенный студентами пикап Mountiaq.Skoda показала построенный студентами пикап Mountiaq.
Skoda показала процесс постройки концептуального пикапа.Skoda показала процесс постройки концептуального пикапа.
Skoda Citigo-e iV стала первым электромобилем марки.Skoda Citigo-e iV стала первым электромобилем марки.
Последние новости
Подгружаем последние новости