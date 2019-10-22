Внешность новой Skoda Octavia раскрыли досрочно.

В онлайн-конфигураторе на немецком сайте «Шкоды» на некоторое время по ошибке вывесили изображение «Октавии» следующего поколения. Машину покажут только 11 ноября, хотя достаточно полное представление о ее внешности дали многочисленные шпионские снимки и отчасти фирменные скетчи.

Лифтбек и универсал (его, скорее всего, покажут сразу) станут крупнее. «Октавия» и без того числится переростком гольф-класса, а преемница, вероятно, станет полноценным игроком следующего сегмента. Ее место в иерархии уже занял хэтчбек Scala. Пришедший на смену «Рапиду» из В-класса, он перешел в сегмент С. Но главное в другом: модель избавилась от сомнительного четырехфарного дизайна – прощального «подарка» дизайнера Кабана поклонникам марки.

Новые технологии и увеличение габаритов неминуемо приведут к удорожанию пятидверок. Впрочем, представители марки уверяют: Skoda не стремится в премиум, и Octavia останется доступной массовому покупателю. У нас модель появится во второй половине 2020 года. До нее ждем кроссовер Karoq и следующее поколение «Рапида». Но уже сейчас «Октавию» по продажам обставляет большой кроссовер Kodiaq.

До «Октавии» 24 октября будет рассекречен «восьмой» Volkswagen Golf. Его премьеру ждали во Франкфурте, но компания сделала ставку на электрический ID.3, отодвинув показ «Гольфа» на потом. Узнав подробности о немецком хэтче, можно будет с большой долей уверенности сказать, какие моторы поставят на чешские пятидверки.