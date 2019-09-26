2019-09-26
В Броварах полицейский въехал в остановку, погиб один человек
Полицейские не справился с управлением автомобиля.
Архивное фото
Фото: kyiv.npu.gov.ua
Сегодня вечером, 26 сентября в Броварах Киевской области произошло ДТП с участием полицейского, в результате чего погиб один человек. Об этом LB.ua сообщил источник в полиции.
Сержант полиции Филатов не справился с управлением автомобиля иностранной регистрации Оpel и въехал в остановку общественного транспорта. В результате аварии погиб один человек, трое травмировано.
На данный момент пострадавшим оказывают медицинскую помощь, выясняются обстоятельства ДТП.
Напомним, сегодня возле Славянска, произошло лобовое ДТП, в котором погибли три человека, в том числе 6-летний ребенок. Еще два человека пострадали.
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