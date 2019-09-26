В Броварах полицейский въехал в остановку, погиб один человек

Полицейские не справился с управлением автомобиля.

В Броварах полицейский въехал в остановку, погиб один человек
Архивное фото
Фото: kyiv.npu.gov.ua

Сегодня вечером, 26 сентября в Броварах Киевской области произошло ДТП с участием полицейского, в результате чего погиб один человек. Об этом LB.ua сообщил источник в полиции.

Сержант полиции Филатов не справился с управлением автомобиля иностранной регистрации Оpel и въехал в остановку общественного транспорта. В результате аварии погиб один человек, трое травмировано.

На данный момент пострадавшим оказывают медицинскую помощь, выясняются обстоятельства ДТП.

Напомним, сегодня возле Славянска, произошло лобовое ДТП, в котором погибли три человека, в том числе 6-летний ребенок. Еще два человека пострадали.

Коды для вставки в блог\форум



Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Четверо людей погибли в Хмельницкой области из-за пьяного водителяЧетверо людей погибли в Хмельницкой области из-за пьяного водителя
В США испытан дрон-заправщикВ США испытан дрон-заправщик
Турция заинтересовалась украинским Ан-178Турция заинтересовалась украинским Ан-178
Scania показала грузовик без кабиныScania показала грузовик без кабины
Две европейские авиакомпании прекращают полеты в УкраинуДве европейские авиакомпании прекращают полеты в Украину
Блок рекламы


Похожие новости
На окружной Броварской дороге под Киевом столкнулись девять авто, есть погибшийНа окружной Броварской дороге под Киевом столкнулись девять авто, есть погибший
В результате тройного ДТП в Киевской области погибло три человекаВ результате тройного ДТП в Киевской области погибло три человека
В Чернигове подросток на автомобиле влетел в дерево, четыре человека погиблиВ Чернигове подросток на автомобиле влетел в дерево, четыре человека погибли
В Житомирской области из-за столкновения грузовика и автобуса погибло девять человекВ Житомирской области из-за столкновения грузовика и автобуса погибло девять человек
В Пакистане автобус врезался в холм, более 20 людей погиблиВ Пакистане автобус врезался в холм, более 20 людей погибли
Четверо людей погибли в Хмельницкой области из-за пьяного водителяЧетверо людей погибли в Хмельницкой области из-за пьяного водителя
Под Одессой маршрутка столкнулась с грузовиком, 9 погибшихПод Одессой маршрутка столкнулась с грузовиком, 9 погибших
В Одессе автомобиль въехал в группу митингующих на пешеходном переходеВ Одессе автомобиль въехал в группу митингующих на пешеходном переходе
В центре Одессы семь человек пострадали в ДТП с участием троллейбуса и маршруткиВ центре Одессы семь человек пострадали в ДТП с участием троллейбуса и маршрутки
В Донецкой области сгорело два человека в результате ДТПВ Донецкой области сгорело два человека в результате ДТП
Последние новости
Подгружаем последние новости