П'яна одеситка влаштувала ДТП під час комендантської години, фото: "влетіла в стовп і..."

П'яна одеситка влаштувала ДТП під час комендантської години, фото: "влетіла в стовп і..."

В Одесі під час комендантської години п'яна жінка-водій влетіла в стовп.

Вночі на вулиці Ільфа та Петрова нетвереза ??жінка не впоралася з керуванням автомобіля та влетіла у стовп.

Про це повідомила речник патрульної поліції Одеської області Алла Марченко.

Жінка постраждала під час ДТП та була госпіталізована. На місці ДТП працювала слідчо-оперативна група.

Раніше окупант розповів про настання Збройних сил України у Херсонській області.

Перехоплення розмови загарбника із дружиною опублікувало Головне управління розвідки Міноборони України.

ЗСУ продовжують наступ і місцями вже знаходяться за 2-3 кілометри від позицій військ Росії.

Так, рашист скаржився дружині на те, що ЗСУ всього за годину ходьби від нього, і втекти окупантам навряд чи вдасться.

російська техніка, окупанти


Юлия Руденко, politeka.net





Интересные новости
Заправити авто стало дорожче: ціни на паливо в УкраїніЗаправити авто стало дорожче: ціни на паливо в Україні
Україна відправила ще шість суден в рамках «Зернової ініціативи»Україна відправила ще шість суден в рамках «Зернової ініціативи»
У Китаї з'явився електричний кросовер за 7800 доларівУ Китаї з'явився електричний кросовер за 7800 доларів
У 2023 році з'явиться Fiat Panda нового поколінняУ 2023 році з'явиться Fiat Panda нового покоління
Ford почав тестувати оновлений кросовер ExplorerFord почав тестувати оновлений кросовер Explorer
Блок рекламы


Похожие новости
Простояв у гаражі 20 років: унікальний спорткар Lamborghini Miura продають за космічну суму, фотоПростояв у гаражі 20 років: унікальний спорткар Lamborghini Miura продають за космічну суму, фото
На чому їздять багаті українці, які втекли до Монако: фото елітних автоНа чому їздять багаті українці, які втекли до Монако: фото елітних авто
Під Білою Церквою водій збив на смерть двох дівчаток і намагався втекти: фото та усі деталі трагедіїПід Білою Церквою водій збив на смерть двох дівчаток і намагався втекти: фото та усі деталі трагедії
Привезли під час війни: в Одесі помітили унікальний спорткар – в Україні такий один, фотоПривезли під час війни: в Одесі помітили унікальний спорткар – в Україні такий один, фото
В Україні незвичайний Mercedes продають за $20 000: фото та "секрет" автоВ Україні незвичайний Mercedes продають за $20 000: фото та "секрет" авто
В Україні за півроку створили стильний електробайк: фото та характеристикиВ Україні за півроку створили стильний електробайк: фото та характеристики
Нові Dacia Sandero та Sandero Stepway – перші “живі“ фотоНові Dacia Sandero та Sandero Stepway – перші “живі“ фото
Був під наркотиками і віз малолітнього сина: у Києві водій позашляховика влаштував ДТП із 26 постраждалими, фотоБув під наркотиками і віз малолітнього сина: у Києві водій позашляховика влаштував ДТП із 26 постраждалими, фото
Baojun створює приголомшливий електричний позашляховик: перші фотоBaojun створює приголомшливий електричний позашляховик: перші фото
Наплював на попередження та поплатився: у Києві дорогий позашляховик пішов під землю, фотоНаплював на попередження та поплатився: у Києві дорогий позашляховик пішов під землю, фото
Последние новости
Подгружаем последние новости