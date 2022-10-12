П'яна одеситка влаштувала ДТП під час комендантської години, фото: "влетіла в стовп і..."

В Одесі під час комендантської години п'яна жінка-водій влетіла в стовп.

Вночі на вулиці Ільфа та Петрова нетвереза ??жінка не впоралася з керуванням автомобіля та влетіла у стовп.

Про це повідомила речник патрульної поліції Одеської області Алла Марченко.

Жінка постраждала під час ДТП та була госпіталізована. На місці ДТП працювала слідчо-оперативна група.

Раніше окупант розповів про настання Збройних сил України у Херсонській області.

Перехоплення розмови загарбника із дружиною опублікувало Головне управління розвідки Міноборони України.

ЗСУ продовжують наступ і місцями вже знаходяться за 2-3 кілометри від позицій військ Росії.

Так, рашист скаржився дружині на те, що ЗСУ всього за годину ходьби від нього, і втекти окупантам навряд чи вдасться.