П'яна одеситка влаштувала ДТП під час комендантської години, фото: "влетіла в стовп і..."
В Одесі під час комендантської години п'яна жінка-водій влетіла в стовп.
Вночі на вулиці Ільфа та Петрова нетвереза ??жінка не впоралася з керуванням автомобіля та влетіла у стовп.
Про це повідомила речник патрульної поліції Одеської області Алла Марченко.
Жінка постраждала під час ДТП та була госпіталізована. На місці ДТП працювала слідчо-оперативна група.
Раніше окупант розповів про настання Збройних сил України у Херсонській області.
Перехоплення розмови загарбника із дружиною опублікувало Головне управління розвідки Міноборони України.
ЗСУ продовжують наступ і місцями вже знаходяться за 2-3 кілометри від позицій військ Росії.
Так, рашист скаржився дружині на те, що ЗСУ всього за годину ходьби від нього, і втекти окупантам навряд чи вдасться.