У Черкасах у п'яного порушника комендантської години вилучили Porsche

У Черкасах минулими вихідними патрульні поліцейські вилучили автомобіль Porsche Macan у п'яного водія, який порушив комендантську годину. Про це у Facebook повідомила Патрульна поліція Черкаської області.

У Черкасах у п'яного порушника комендантської години вилучили Porsche

У повідомленні йдеться про те, що правоохоронці на вулиці Дашкевича помітили Porsche Macan, водій якого порушив комендантську годину, і тому його зупинили для перевірки.

Мало того, що водій порушив комендантську годину, то він ще був у стані алкогольного сп'яніння. Пройти огляд на рівень сп'яніння він відмовився. Тому на нього склали відповідний адміністративний протокол, а автомобіль відправили на штрафмайданчик.

Правоохоронці кажуть, що за потреби цей Porsche Macan спрямують ЗСУ. На передовій, звичайно, такий автомобіль не потрібен, але йому можуть знайти інше застосування. Або просто продати, а виручені гроші передати ЗСУ.

У Черкасах у п'яного порушника комендантської години вилучили Porsche

Нагадаємо, в Україні після початку повномасштабного вторгнення російських окупаційних військ у деяких областях місцева влада прийняла рішення вилучати автомобілі у п'яних водіїв та у порушників комендантської години. Потім ці машини передають на потреби ЗСУ чи Сил територіальної оборони.

Раніше українців попередили про нову аферу з бензином, яка з'явилася на тлі дефіциту палива.


Максимов Віталій, Тудей





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