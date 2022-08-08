Новий Porsche 718 Boxster Spyder готовий до випуску: як виглядає "заряджена" модель

Новий Porsche 718 Boxster Spyder RS, який обіцяють запустити у продаж у 2023 році, знову став об'єктом шпигунських випробувань, цього разу в майже серійній версії.

Фото родстера роздобув CarsCoops, інформує Апостроф .

Є кілька візуальних відмінностей між цим прототипом 718 Boxster Spyder RS та існуючим 718 Boxster Spyder. Наприклад, набір нових коліс із центральним кріпленням, і дах, який тепер проходить далі та приєднується до пари невеликих повітрозабірників.

Експерти припускають, що автомобіль запозичить силову установку у 718 Cayman GT4 RS. Це означає наявність атмосферного 4,0-літрового шестициліндрового двигуна потужністю 493 к.с. з крутним моментом 448 Нм.

Цей двигун поєднується виключно з семиступінчастою коробкою передач PDK в GT4 RS. Автомобіль має бути здатний розігнатися до 96 км/год за 3,2 секунди, продовжуючи розвивати максимальну швидкість 315 км/год.

Очікується, що вуглецево-керамічні гальма будуть доступні лише як дорога додаткова опція.