У Броварах ліквідували підпільну АЗС

У Броварах поліцейські виявили та ліквідували підпільну АЗС, яка продавала паливо без реєстраторів розрахункових операцій та ліцензії на роздрібні продажі. Про це повідомив Відділ комунікації поліції Київської області.

Ще наприкінці 2019 року президент Володимир Зеленський пообіцяв операторам роздрібного паливного ринку ліквідувати нелегальні АЗС. Згодом правоохоронці закрили сотні підпільних заправок. Однак, потім почалася пандемія коронавірусу і перед поліцією постали більш невідкладні завдання.

Після початку повномасштабного вторгнення російських окупаційних військ в Україну нелегальних АЗС побільшало. Правоохоронці намагаються із ними боротися. Іноді успішно.

Так, нелегальну АЗС ліквідували у Броварах. Під час огляду місця події поліцейські виявили й вилучили автомобілі Mercedes та Ford, а також 3000 літрів дизельного палива.

За даними фактами слідчі поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 204 КК України (Незаконний продаж підакцизних товарів). Досудове слідство триває. Поліція обіцяє встановити та притягнути до кримінальної відповідальності осіб, які організували роботу цієї нелегальної заправки.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що українські АЗС почали продавати арктичне дизельне паливо.