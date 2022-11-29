У Броварах ліквідували підпільну АЗС

У Броварах поліцейські виявили та ліквідували підпільну АЗС, яка продавала паливо без реєстраторів розрахункових операцій та ліцензії на роздрібні продажі. Про це повідомив Відділ комунікації поліції Київської області.

У Броварах ліквідували підпільну АЗС

Ще наприкінці 2019 року президент Володимир Зеленський пообіцяв операторам роздрібного паливного ринку ліквідувати нелегальні АЗС. Згодом правоохоронці закрили сотні підпільних заправок. Однак, потім почалася пандемія коронавірусу і перед поліцією постали більш невідкладні завдання.

Після початку повномасштабного вторгнення російських окупаційних військ в Україну нелегальних АЗС побільшало. Правоохоронці намагаються із ними боротися. Іноді успішно.

У Броварах ліквідували підпільну АЗС

Так, нелегальну АЗС ліквідували у Броварах. Під час огляду місця події поліцейські виявили й вилучили автомобілі Mercedes та Ford, а також 3000 літрів дизельного палива.

За даними фактами слідчі поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 204 КК України (Незаконний продаж підакцизних товарів). Досудове слідство триває. Поліція обіцяє встановити та притягнути до кримінальної відповідальності осіб, які організували роботу цієї нелегальної заправки.

У Броварах ліквідували підпільну АЗС

Нагадаємо, раніше стало відомо, що українські АЗС почали продавати арктичне дизельне паливо.


Максимов Віталій, Тудей





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