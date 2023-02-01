Викрали 40 автомобілів: у Києві ліквідували злочинну групу

У Києві правоохоронці затримали учасників злочинної групи, які спеціалізувалися на угонах автомобілів. За попередньою інформацією, вони викрали та продали понад 40 автомобілів, повідомила прес-служба Київської міської прокуратури.

За даними досудового слідства, ця злочинна група діяла з березня 2022 року. Фігуранти за допомогою спеціальних пристроїв та засобів (наприклад, пристрої для глушення GPS сигналу та трекерів) отримували доступ до автомобілів та викрадали їх. Вкрадені машини спочатку переганяли в інше місце, а потім продавали. Як конкретно проходив продаж викрадених автомобілів – не уточнюється.

Один із фігурантів заздалегідь підшукував автомобілі, які тривалий час перебували без спостереження (тобто, у цій банді ролі були заздалегідь розподілені). Їх викрадали вночі. Києвом уночі зловмисники пересувалися завдяки підробленим службовим посвідченням.

Скільки часу в українській столиці діяла ця злочинна група викрадачів автомобілів – не уточнюється. Йдеться лише про те, що її організували у березні минулого року. Очевидно, ці зловмисники діяли кілька місяців.

За даними фактами слідчі поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом) та ч. 1 ст. 263 (Зберігання зброї та боєприпасів) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання за цими статтями – 12 років ув'язнення з конфіскацією майна. За статтею про підроблені службові посвідчення кримінальну справу чомусь не порушили.

На даний момент слідство встановило 4 злочинні епізоди, скоєні учасниками цієї злочинної групи. Проте правоохоронці обґрунтовано, як вважає прокуратура, перевіряють фігурантів на вчинення понад 40 угонів транспортних засобів.

Крім того, встановлено, що один із фігурантів зараз проходить за аналогічною кримінальною справою як підозрюваний.

Під час обшуків за місцем проживання фігурантів виявили та вилучили одяг, у якому вчинялися злочини, пристрої зв'язку, автомат, понад 400 набоїв, штик-ніж, мисливський арбалет та інше. Двом фігурантам уже повідомили про підозру у скоєнні злочинів. Скільки всього було людей у цій злочинній групі – не повідомляється. Досудове слідство триває.

Нагадаємо, раніше стало відомо, як у Мережі шахраї обманюють українців, які хочуть купити б/в автомобілі. Зазвичай вони розміщують на сайтах оголошення про продаж машини за ціною помітно меншою за ринкову.