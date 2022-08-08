"Цього не повинно було статися": жінка в одну мить знищила цілу родину

"Цього не повинно було статися": жінка в одну мить знищила цілу родину

Шестеро людей, включаючи вагітну жінку та однорічну дитину, загинули і 8 постраждали в моторошній аварії в Лос-Анжелесі.

Як повідомляють місцеві ЗМІ , винницею трагедії стала жінка-водій за кермом Mercedes-Benz. Слідчі заявили, що жінка їхала зі швидкістю понад 100 миль на годину у зоні 35 миль на годину, коли вона врізалася у перехрестя.

На відео з місця події видно, що Mercedes-Benz, мчачись на величезній швидкості, проїхав на червоне світло на перехресті і врізався прямо в седан темного кольору, який у свою чергу протаранив кілька інших авто.

Drunk Driver Arrested for Fiery Los Angeles Crash That Killed 6 Identified As Nurse Nicole Lorraine Lintonhttps://t.co/YTeVUmgSNH

— Jacklynn (@Jacklynnbj) August 8, 2022

"Цього не повинно було статися", - кажуть їхні родичі.

Винуватиця ДТП, яка намагалася проскочити перехрестя на «червоне», вижила.

Аварія забрала життя понад десять людей. Понад тридцять осіб було госпіталізовано з травмами різного ступеня важкості. Медики повідомляли, що у постраждалих переломи ребер, травми рук, тазу, хребта, лицьових кісток.


Катерина Петренко, politeka.net





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